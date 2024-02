Meta gefährdet queere Menschen aus dem Nahen Osten

Die internationale Organisation Human Rights Watch (HRW) hat Meta – die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp – sowie X und Grindr aufgefordert, Änderungen vorzunehmen, um die Verfolgung von LGBTIQ*-Menschen aus dem Nahen Osten und Nordafrika durch die Justizbehörden ihrer Regierungen zu beenden.

In einem 2023 veröffentlichten Bericht wird detailliert beschrieben, wie Behörden in Ägypten, Irak, Jordanien, Libanon und Tunesien soziale Medien überwachen, gefälschte Profile erstellen, um sich auf den Plattformen als LGBTIQ*-Personen auszugeben, und diese dann nutzen, um andere queere Personen zu verhaften, inhaftieren, zu foltern oder zu erpressen.

Die Organisation stellte fest, dass Aktivist*innen und trans* Personen online am sichtbarsten sind, was sie aufgrund der sich überschneidenden Formen von Stigmatisierung, Diskriminierung und fehlendem rechtlichen Schutz am anfälligsten für digitale Angriffe macht.