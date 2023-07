Nach schwulem Kuss auf der Bühne: Konzertabbruch und Tourabsage

Die britische Indie-Rock-Band „The 1975" hat ihre Konzerte in Indonesien und Taiwan abgesagt, nachdem sie in Malaysia wegen eines Kusses zwischen zwei Bandmitgliedern von der Bühne geholt wurde. Die Band teilte mit, dass die Entscheidung aufgrund der „aktuellen Umstände“ getroffen wurde, ohne weitere Details zu nennen.

Band protestierte offensiv gegen Staatshomophobie

Die malaysischen Behörden hatten das Festival, auf dem die Band auftrat, gestoppt, weil der Sänger Matty Healy den Bassist Ross MacDonald auf den Mund geküsst und die Anti-LGBTIQ*-Gesetze des Landes kritisiert hatte. Der Kommunikations- und Digitalminister Malaysias verurteilte Healys Verhalten als „respektlos“ und „unangemessen“.

Die Anti-LGBTIQ*-Gesetze in Malaysia sind streng. Homosexualität ist nach dem Strafgesetzbuch des Landes illegal und kann mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Prügelstrafe bestraft werden. Außerdem gibt es in jedem Bundesstaat und den Bundesterritorien von Kuala Lumpur und Putrajaya Scharia-Gesetze, die typischerweise gleichgeschlechtliche Aktivitäten sowie Geschlechtsnonkonformität verbieten. Die Regierung unterstützt auch Programme, die darauf abzielen, LGBTIQ*-Personen zu „rehabilitieren“ oder zu „heilen“. Diese Praktiken verletzen die Gleichheit, Würde und Rechte von LGBTIQ*-Personen und fördern Hass und Gewalt gegen sie.

Absage trifft auch fortschrittliches Taiwan

Indonesien und Taiwan haben unterschiedliche Haltungen zur LGBTIQ*-Community. In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, gibt es keine expliziten Gesetze gegen Homosexualität, aber es gibt auch keinen Schutz vor Diskriminierung oder Gewalt. In den letzten Jahren wurden mehrere LGBTIQ*-Veranstaltungen von konservativen Gruppen gestört oder verboten. In Taiwan hingegen wurde 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe dagegen legalisiert, was einen historischen Schritt für die Menschenrechte in Asien darstellte.

„The 1975" schon lange straight allies

Matty Healy ist bekannt dafür, dass er seine Meinung zu politischen und sozialen Themen äußert und seine Unterstützung für die LGBTIQ*-Gemeinschaft zeigt. Er hat schon mehrmals männliche Fans oder Bandkollegen auf der Bühne geküsst, auch in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Homosexualität illegal ist. Die Band hat auch Songs wie „Loving Someone“ oder „Girls“ veröffentlicht, die sich mit LGBTIQ*-Themen befassen. Die Fans der Band haben ihre Solidarität mit Healy und MacDonald in den sozialen Medien ausgedrückt und ihre Enttäuschung über die Absage der Konzerte geäußert.