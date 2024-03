Paris: Homophober Übergriff vor laufender Kamera

× Erweitern Foto: Freepik Person flüchtet im Dunkeln

Am Freitagabend wurde ein Mann Opfer eines homophoben Angriffs in einer Bar im zehnten Arrondissement von Paris. Das Ereignis wurde gefilmt und in sozialen Medien verbreitet, wie aus Justizkreisen am Sonntag bekannt wurde.

Berichten zufolge unterhielt sich das Opfer in der Bar mit Verwandten über eine homosexuelle Beziehung, als ein Mann ihm zunächst ein Glas und dann eine Flasche ins Gesicht warf und dabei homophobe Bemerkungen machte. Der Angegriffene versuchte daraufhin, auf die Straße zu flüchten, wurde jedoch von mehreren Angreifern eingeholt, die ihn schlugen und ihm die Hose auszogen. Die gesamte Szene wurde gefilmt und über das soziale Netzwerk TikTok verbreitet.

Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, die sich auf „Gewalt in einer Versammlung aufgrund der sexuellen Orientierung mit einer Waffe, die zu einer Arbeitsunfähigkeit von weniger als acht Tagen geführt hat, Verletzung der Intimsphäre durch Fixierung, Aufzeichnung oder Übertragung des Bildes einer Person mit sexuellem Charakter und Beschädigung von Privateigentum in einer Versammlung“ konzentriert. Die Ermittlungen wurden dem Kommissariat des Xe Arrondissements übertragen. Bisher hat es keine Festnahmen gegeben.