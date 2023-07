Russland: Behandlungen zu Geschlechtsangleichungen sind in Russland ab sofort verboten

× Erweitern Photo by Christina AFP

Originalbeitrag 24. Juli 2023, 8 Uhr – zum Update nach unten scrollen

Russische Abgeordnete stimmen für Verbot von Geschlechtsangleichungen

Russische Abgeordnete haben am Mittwoch vergangener Woche für ein Verbot chirurgischer Geschlechtsangleichungen sowie deren rechtlicher Registrierung gestimmt. Die Parlamentarier sprachen sich in erster Lesung für einen Gesetzentwurf aus, mit dem „medizinische Eingriffe zur Geschlechtsumwandlung“ und „die Eintragung einer Geschlechtsumwandlung ins Personenstandsregister ohne Operation“ verboten werden, hieß es in einer auf der Website der Duma veröffentlichten Mitteilung. Ausnahmen sind demnach lediglich „im Zusammenhang mit angeborenen Anomalien bei Kindern“ vorgesehen. Derlei Eingriffe müssen den Angaben zufolge jedoch auf Regierungsebene bestätigt werden.

Die Abgeordneten begründeten ihre Entscheidung in einer Erklärung mit dem Argument, es gebe derzeit in Russland eine regelrechte „Geschlechtsumwandlungs-Industrie“, zu der „unehrliche Ärzte, Psychologen, ein Netzwerk von LGBTIQ*-Organisationen und Aktivisten“ gehörten. Diese übten „ihre zerstörerische Tätigkeit gegen Heranwachsende und Jugendliche aus“, fügten sie hinzu und knüpften damit an die in Russland weit verbreitete Rhetorik an, mit der LGBTIQ*-Kreise stigmatisiert werden. Der Gesetzentwurf ist der jüngste in einer Reihe ähnlich gerichteter Vorschläge, die seit Beginn der militärischen Intervention des Kremls in der Ukraine im vergangenen Jahr eingebracht wurden. Einem ihrer federführenden Abgeordneten zufolge geht es bei dem Gesetzentwurf darum, „dem Eindringen familienfeindlicher westlicher Ideologie“ Einhalt zu gebieten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seinen Ansprachen wiederholt missbilligend über Transgender-Rechte geäußert. Im Herbst hatte Russland ein „Schwulen- Propaganda“-Gesetz verschärft, wonach positive Hinweise auf sexuelle Minderheiten verboten sind. *AFP

Update 25. Juli 2023, 9:20 Uhr

Putin unterzeichnet: Verbot von Geschlechtsangleichung, Ende der Anerkennung

× Erweitern Foto: Alexander Kazakov/ Sputnik / AFP Wladimir Putin am 24. Juli 2023

Was denkt sich dieser Mann eigentlich? Mit eiskaltem Herzen und trotz internationalem Protest hat der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnet, das das Leben von tausenden Menschen zerstört! Am Montag war es soweit: Putin verkündete stolz, dass geschlechtsangleichende Operationen und die lebensrettende Gabe entsprechender Medikamente und Hormone ab sofort VERBOTEN sind!

ZURÜCK INS MITTELALTER - PUTIN SCHAFFT FORTSCHRITT AB!

Das Russland des 21. Jahrhunderts? Ein Mythos! Putin zieht die Zeit zurück, als wären wir in finstersten Zeiten gefangen. Statt Fortschritt und Toleranz zu fördern, begrüßt Putin die Ignoranz und Intoleranz. Trans und geschlechtsvarianten Menschen wird das Recht auf ein glückliches und erfülltes Leben genommen.

MENSCHENVERACHTUNG ALS POLITIK - PUTINS GRAUSAME AGENDA

Mit einem einzigen Federstrich hat Putin das Schicksal Tausender Menschen besiegelt. Diese Menschen haben das Recht, so zu leben, wie sie sind und sich zu fühlen! Doch der "starke" Mann im Kreml kann nicht ertragen, dass es unterschiedliche Lebenswege und Identitäten gibt. Statt Liebe und Mitgefühl zu zeigen, zeigt er eiskalte Menschenverachtung.

DIE WELT WEIST PUTIN ZURÜCK - DOCH ER LACHT NUR!

Die internationale Gemeinschaft hat den russischen Präsidenten aufgefordert, diese schreckliche Entscheidung zu überdenken. Aber was interessiert Putin die Meinung der Welt? Dunkle Zeiten im einst so goldenen Russland.