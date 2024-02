Queere Bücher verbrannt

Valentina Gomez, die für die GOP-Kandidatur für das Amt des Staatssekretärs im US-Bundesstaat Missouri kandidiert, hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, in dem sie für die Verbrennung von Büchern plädiert, die sie als ungeeignet für Kinder ansieht.

In dem umstrittenen Video ist Gomez zu sehen, wie sie einen Flammenwerfer gegen einen Stapel von Büchern schwingt, die sie angeblich aus einer öffentlichen Bibliothek in Missouri bezogen hat. In ihrem Posting zum Video heißt es: „Wenn ich Außenministerin bin, werde ich alle Bücher verbrennen, die unsere Kinder aufziehen, indoktrinieren und sexualisieren.“

Das Video, das bereits über 864.000 Mal aufgerufen wurde, zeigt Gomez' dramatischen Protest gegen das, was sie als schädliches Material ansieht – nämlich Bücher zu LGBTIQ*-Themen. Die Bücher zielen darauf ab, Jugendlichen eine integrative und ehrliche Anleitung zu Sexualität und LGBTIQ*-Identität zu geben. Ein umfassender Bericht der Anti-Defamation League und GLAAD, der den Zeitraum von Juni 2022 bis April 2023 abdeckt, dokumentiert einen besorgniserregenden Anstieg von Anti-LGBTIQ*-Hass und Extremismus. Dieses Umfeld, das durch eine beträchtliche Anzahl von Vorfällen gekennzeichnet ist, die von extremistischen Gruppen verübt werden und in 46 Staaten verbreitet sind, offenbart ein breiteres, feindseligeres Klima gegenüberLGBTIQ*-Personen.

„Bücherverbrennung hat eine lange, dunkle Geschichte in diesem Land und darüber hinaus, und dies ist eindeutig ein verzweifelter Versuch, Aufmerksamkeit und MAGA-Hysterie von einem politischen Randkandidaten zu erregen. Aber die Anti-LGBTIQ*-Verleumdungen von Frau Gomez sind dieselben Verleumdungen, die im ganzen Land verheerende Folgen hatten und Gewalt und Belästigung gegen LGBTIQ*-Personen entfacht haben“, sagte Brandon Wolf von der Human Rights Campaign in einer Erklärung.