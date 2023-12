× Erweitern Foto: AFP Russischer Gerichtshof

Das Oberste Gericht Russlands hat am Donnerstag mit Beratungen begonnen, um zu entscheiden, ob die „internationale LGBT-Bewegung“ als extremistische Organisation eingestuft werden soll. Staatsmedien berichten über die Abwesenheit eines Verteidigungsteams vor Gericht.

Die „extremistische“ Klassifizierung könnte bedeuten, dass homosexuelle, lesbische, trans* oder queere Personen in Russland inhaftiert werden könnten, was eine langanhaltende Unterdrückung der Community unterstreicht. Die Gerichtssitzung fand hinter verschlossenen Türen statt, ohne Anwesenheit von Verteidigern, während Aktivisten keinen Zutritt hatten, wie die unabhängige russischsprachige Nachrichtenorganisation „Novaya Gazeta“ berichtet. Im November stellte das Justizministerium den Antrag, ohne jedoch anzugeben, ob Einzelpersonen oder Organisationen in Russland speziell ins Visier genommen werden. Yan Dvorkin, Leiter von „Zentrum T“, bezeichnete den Prozess als „Tiefpunkt des Wahnsinns“ und gab an, aufgrund von Sicherheitsbedenken außerhalb Russlands zu sein.

Es gab eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Abweichungen von den sozialen Werten des Kremls und der orthodoxen Kirche. Russlands konservative Entwicklung beschleunigte sich nach der Entsendung von Truppen in die Ukraine im letzten Jahr. Dvorkin äußerte die Ansicht, dass die russischen Behörden LGBTIQ*-Personen als Sündenböcke nutzen.