Thailand: Grünes Licht für Ehegleichstellung

× Erweitern Foto: AFP Gleichgeschlechtliche Ehe in Thailand

Thailand hat eine bedeutende Bewegung in Richtung Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe vollzogen, wodurch es zum Vorreiter in Südostasien wird. Die Abgeordneten gaben am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit grünes Licht für das Vorhaben. Obwohl die Abstimmung einen entscheidenden Fortschritt markiert, muss der Gesetzentwurf noch den Senat passieren, bevor König Maha Vajiralongkorn ihn endgültig billigen kann. Dieser Prozess könnte noch mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.

Die geplante Ehe für alle erhält heute breite Zustimmung von den wichtigsten politischen Bewegungen, sowohl von Premierministerin Srettha Thavisin als auch von der größten Oppositionspartei Move Forward, die sich für eine grundlegende Umgestaltung der Institutionen einsetzt. Der von den Abgeordneten angenommene Vorschlag zielt darauf ab, die Verweise auf „Männer“, „Frauen“, „Ehemänner“ und „Ehefrauen“ im Ehegesetz durch geschlechtsneutrale Begriffe zu ersetzen. Das neue Gesetz soll gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte wie heterosexuellen Paaren in Bezug auf Adoption oder Erbschaft verleihen. Danuphorn Punnakanta, Sprecherin der Partei des Premierministers, Pheu Thai, versichert, dass dies eine „Win-Win-Situation“ für alle Thais sei.

Die im letzten Jahr ins Amt gewählte Premierministerin Srettha Thavisin hat trotz der Präsenz pro-armeekonservativer Parteien in ihrer Koalition ihr Wahlkampfversprechen, die Ehe für alle zu legalisieren, aufrechterhalten. Dies sei ein „stolzer Moment für die thailändische Gesellschaft, die vereint auf dem Weg zu mehr sozialer Gleichheit und Respekt für Unterschiede marschiert“, sagte der Regierungschef.