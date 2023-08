Ugandische Polizei nimmt vier Personen wegen „homosexueller Handlungen“ fest

× Erweitern Foto: AFP Uganda, Afrika

Wie die ugandische Polizei mitteilte, wurden in Uganda vier Personen wegen „homosexueller Handlungen" verhaftet. Im Mai hatte das Land ein Gesetz gegen Homosexualität verabschiedet, das als eines der repressivsten der Welt gilt. Am Samstag nahmen die Behörden vier Personen, darunter zwei Frauen, in einem Massagesalon im Bezirk Buikwe fest, wie eine Sprecherin gegenüber AFP erklärte.

„Die Polizeiaktion wurde durchgeführt, nachdem eine Frau anzeigte, dass in diesem Massagesalon homosexuelle Handlungen stattfanden“, sagte Hellen Butoto. Ende Mai verabschiedete der ugandische Präsident Yoweri Museveni ein Gesetz, das schwere Strafen für Personen vorsieht, die Sex mit Personen des gleichen Geschlechts haben und Homosexualität „fördern“.

Der Straftatbestand der „schweren Homosexualität“ wird mit der Todesstrafe geahndet, eine Strafe, die in dem Land seit Jahren nicht mehr angewandt wird. Das Gesetz löste eine Welle der Empörung bei der UNO, Menschenrechtsorganisationen und mehreren westlichen Ländern aus. Das neue Gesetz fand in Uganda, einem Land mit einer christlichen und konservativen Mehrheit, breite Unterstützung. Die Abgeordneten hielten den Text für notwendig, um dem entgegenzutreten, was sie die „Unmoral des Westens“ nennen.