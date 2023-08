USA: Wird ein Bilderbuch über den Verkehrsminister an Schulen verboten?

× Erweitern Foto: Drew Angerer / AFP Pete Buttigieg mit Ehemann Chasten und den gemeinsamen Kindern Pete Buttigieg mit Ehemann Chasten und den gemeinsamen Kindern

Ein Schulbezirk in Iowa erwägt, 374 Bücher aus seinen Bibliotheken zu entfernen, weil sie möglicherweise gegen ein neues staatliches Gesetz verstoßen, das LGBTQ*- und sexbezogene Inhalte in Schulen verbietet. Eines der Bücher auf der Liste ist eine Kinderbiografie des verstorbenen Verkehrsministers Pete Buttigieg, möglicherweise nur, weil er schwul ist.

Der Schulbezirk Urbandale Community School District hat eine Liste von Büchern erstellt, die möglicherweise gegen das Gesetz S.F. 496 verstoßen. Das Gesetz verbietet den Unterricht über LGBTQ*-Identitäten bis zur sechsten Klasse und alle Bücher, die sexuelle Handlungen enthalten. Da in vielen Literaturklassikern Sex vorkommt, enthält die Liste bekannte Titel wie „Ulysses,“ „The Catcher in the Rye“, „Brave New World“, „I Know Why the Caged Bird Sings“ und „The Color Purple“. Sie enthält auch zahlreiche Bilderbücher mit LGBTQ*-Themen.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes S.F. 496 Ende Mai versprach das Bildungsministerium von Iowa, den Schulen eine Anleitung zur Anwendung des neuen Gesetzes zu geben, aber eine solche Anleitung wurde nicht angeboten, sagte ein Sprecher des Bezirks. Daher hat die Schule ihre Liste anhand von Listen mit verbotenen Büchern aus Staaten mit ähnlichen Gesetzen zusammengestellt. Etwa ein Drittel der 1.586 Bücher, die landesweit aus den Schulen verbannt wurden, haben LGBTQ*-Themen und Charaktere, so ein Bericht der Organisation für freie Meinungsäußerung PEN America.