Vatikan verteidigt gleichgeschlechtliche Segnungen

Der Vatikan hat am Donnerstag versucht, die jüngste Zustimmung der katholischen Kirche zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare klarzustellen, indem er bestritt, dass sie von der Lehre abgewichen sei, und gleichzeitig zur „Vorsicht“ in bestimmten Ländern mahnte. Die Klarstellung des Dikasteriums für die Glaubenslehre erfolgte nach dem Aufschrei einiger Bischöfe, insbesondere in Afrika, über die jüngste Erklärung des Dikasteriums, die es Priestern erlaubt, unter bestimmten Umständen „irreguläre“ und gleichgeschlechtliche Paare zu segnen.

Das im Dezember veröffentlichte Dokument wurde von einigen konservativen Katholiken, insbesondere in Afrika, als Rückzieher in der Frage der Homo-Ehe und Homosexualität interpretiert, die beide von der Kirche abgelehnt werden. Doch am Donnerstag hielt der Vatikan an seinem jüngsten Dokument fest und erklärte, es sei „klar und eindeutig zu Ehe und Sexualität“. „Es gibt keinen Grund, sich lehrmäßig von dieser Erklärung zu distanzieren oder sie als häretisch, der Tradition der Kirche zuwiderlaufend oder blasphemisch zu betrachten“, schrieb das Dikasterium.

In der ursprünglichen Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Priester Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare, Geschiedene oder unverheiratete Paare nur in „nicht- ritualisierten“ Kontexten vornehmen können, niemals jedoch im Zusammenhang mit Hochzeiten oder zivilen Partnerschaften. Besonders stark war der Widerstand gegen den jüngsten Schritt des Vatikans in Malawi, Nigeria und Sambia sowie in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Verschiedene Bischofskonferenzen in der ganzen Welt hätten „verständliche“ Reaktionen auf den Schritt geäußert, die „die Notwendigkeit einer längeren Zeit der pastoralen Reflexion unterstreichen“, so das Dikasterium. Er stellte fest, dass die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare unter bestimmten Umständen unangemessen wäre.