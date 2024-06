Fotostrecke: 340.000 bei der Vienna Pride

× Erweitern Foto: Joe Klamar / AFP

Am Samstag haben laut Veranstaltern 340.000 Menschen an der Regenbogenparade auf dem Wiener Ring teilgenommen und unter dem Motto „Pride is a demonstration“ mehr Rechte für LGBTIQ*-gefordert.

× Erweitern Foto: Joe Klamar / AFP

Organisiert von der HOSI Wien, bestand die Parade aus 92 geschmückten Lkws, anderen Fahrzeugen und Teilnehmergruppen. Trotz der riesigen Menschenmenge verlief die Veranstaltung ohne Zwischenfälle. Ab 18.00 Uhr endete das bunte Treiben im „Vienna Pride Village“ mit Auftritten von Conchita Wurst und der heurigen Song-Contest-Teilnehmerin Kaleen.