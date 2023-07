× Erweitern Foto: Mohammad Metri / unsplash.com / CC0

Du bist auf der Suche nach spannenden, informativen und unterhaltsamen Podcasts, die sich mit queeren Themen beschäftigen? Dann bist du hier genau richtig! Wir haben für dich die fünf besten queeren Podcasts ausgewählt, die du dir unbedingt anhören solltest. Egal, ob du dich für Politik, Kultur, Geschichte oder Lifestyle interessierst, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste: Du kannst alle diese Podcasts kostenlos online anhören oder die Musik herunterladen kostenlos, um sie offline zu genießen. Also schnapp dir deine Kopfhörer und lass dich inspirieren!

1. #QueerAsBerlin

Der Podcast „#QueerAsBerlin“ ist mehr als nur ein Name. Er ist eine Einladung, die Vielfalt und Schönheit der queeren Community in Deutschland zu entdecken. Mit spannenden Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft tauchen wir ein in die Themen, die uns bewegen. Ob Kevin Kühnert, Georgette Dee oder Sigrid Grajek - sie alle haben etwas zu erzählen und zu teilen. In der aktuellen Folge spricht Sigrid Grajek über das Leben als queere Künstlerin in der Corona-Krise. Sigrid ist eine Ikone der Berliner Szene, die mit ihrer Figur Coco Lores, ihrem Programm über Claire Waldoff und ihrem neuen Programm über die Zwanzigerjahre begeistert. Sigrid verrät uns, was sie an dieser Zeit fasziniert und wie sie ihr spannendes Leben meistert. Hört rein! Jede zweite Woche gibt es eine neue Folge.

2. Bad Gays

Die Historiker Ben Miller und der Autor Huw Lemmey betrachten ihren Podcast als eine politische Plattform. Gemeinsam moderieren sie den Podcast „Bad Gays“, in dem sie über kontroverse, anspruchsvolle und komplizierte Persönlichkeiten aus der queeren Geschichte sprechen. In ihrem Podcast setzen sie sich mit Persönlichkeiten wie dem Serienmörder Jeffrey Dahmer, dem Frontmann der Smiths, Morrissey, und dem ehemaligen FBI-Direktor J. Edgar Hoover auseinander.

Das Ziel von Miller und Lemmey ist es, mit ihrem Podcast anspruchsvolle Diskussionen über Queerness und queere Identität anzuregen, die ihrer Meinung nach in den gängigen Mainstream-LGBTIQ*-Podcasts oft zu kurz kommen. Indem sie sich mit problematischen Figuren der queeren Geschichte befassen, wollen sie die Vielschichtigkeit und Komplexität queerer Erfahrungen hervorheben und eine kritische Auseinandersetzung mit der queeren Vergangenheit ermöglichen.

3. Out and About

Im Podcast „Out and About“ steht das Thema Coming-out im Mittelpunkt. Der Gastgeber Aljosha Muttardi, bekannt als queerer, veganer Arzt, Sinnfluencer und Aktivist, führt in seinem Format Gespräche mit verschiedenen Gästen über ihre ganz persönlichen Coming-out-Erfahrungen. Dabei taucht er tief in unterschiedliche Lebensrealitäten und Hintergründe ein. Jede Woche teilen die Gäste ihre Geschichten, die so individuell und vielfältig sind wie sie selbst. Die Erzählungen sind gleichermaßen überraschend positiv, negativ, traurig und empowernd. Aljosha verrät in einem Interview, wie die Idee zum Podcast entstanden ist und warum kein Coming-out zu viel ist. Das Gespräch mit Maren wird besonders empfohlen und ist hier verfügbar.

4. Hollywood Tramp

Im Hollywood Tramp Podcast wird der LGBTIQ*-Community und ihren Unterstützern eine Plattform geboten, denn die Themen werden von den Hörern bestimmt. Berry, auch bekannt als Hollywood Tramp, und sein Co-Host Pierre Daily diskutieren jede Woche über die von den Hörern anonym über tellonym eingereichten Themen, sei es LGBTIQ*-Anliegen oder Themen aus der Popkultur. Dabei sprechen sie informativ, humorvoll und unverblümt über alles, was die Gemüter bewegt.

Hinter dem Namen Hollywood Tramp verbirgt sich Behrad Etemad Zadeh, ein Veranstalter und DJ, der als Berry bekannt ist. Als Kind floh er mit seinen Eltern aus dem Iran, einem Land, in dem Homosexualität bis heute mit dem Tod bestraft wird. Seit 2010 schafft Berry durch seine Veranstaltungen sichere Räume für die LGBTIQ*-Community in ganz Deutschland.

5. Queer Crimes

In diesem Podcast stehen Fälle im Mittelpunkt, in denen queere Menschen entweder Opfer oder Täterinnen von Verbrechen sind. Die beiden Moderatorinnen Irina Schlauch (Autorin, Juristin und weltweit erste "Princess Charming" im Fernsehen) und Marvin Standke (Podcaster und Journalist) betrachten diese Fälle aus ihrer persönlichen queeren Perspektive. Sie untersuchen, warum queere Personen immer wieder Ziel von Hassverbrechen werden und ob die Behörden angemessen darauf reagieren, um Menschen aus der LGBTQIA*+-Community ausreichend zu schützen und zu unterstützen. Außerdem beschäftigen sie sich mit der Frage, wie queere Menschen selbst zu kriminellen Täter*innen werden.

Ein weiteres Thema ist die öffentliche Wahrnehmung von Kriminalfällen, sobald queere Personen involviert sind, und welche Rollenbilder die Massenmedien über sie verbreiten – und was daran falsch ist. Der Podcast wirft auch einen Blick auf die Stigmatisierung von Themen wie Sexarbeit, Darkrooms oder HIV bis in die heutige Zeit. Dabei werden Fragen aufgeworfen und Antworten gesucht.

Falls jemand Feedback, Fragen oder Hinweise zum Podcast hat, kann man sich gerne an queercrimes@mdr.de wenden.

Das waren unsere fünf besten queeren Podcasts, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Wir hoffen, dass du genauso viel Spaß beim Hören hast wie wir beim Schreiben dieses Artikels! Und wenn du noch mehr Inspiration suchst, schau dir doch mal unsere kostenlose Hintergrundvideos an, die wir für dich zusammengestellt haben. Sie zeigen dir einige der schönsten Orte der Welt aus einer queeren Perspektive. Viel Spaß!