Ausgezeichnet: Community-Kampagne zur Nichtübertragbarkeit

Deutschlandweit und im Netz sorgen seit dem Welt-Aids-Tag bemalte Gesichter für Aufsehen. „Weil wir mehr sind als nur HIV-positiv“ ist der Slogan, der dazu in großen Lettern zu lesen ist. Die Awareness-Kampagne #HIVersity macht vor, wie „Werbung“ für HIV-Prävention und -Aufklärung aussehen sollte.

Warum das Wort „Werbung“ und warum in Anführungszeichen? Weil die Kampagne vom ausschließlich auf HIV-Therapie spezialisierten Pharmaunternehmen ViiV Healthcare finanziert und entwickelt wurde. Also nicht von einem Präventionsprojekt wie Deutscher Aidshilfe oder BzgA. #HIVersity ist dennoch so konzipiert, dass die Macher*innen von ViiV komplett im Hintergrund bleiben und der Fokus ausschließlich auf die sechs teilnehmenden Models aus der HIV-Community und die Botschaft gelenkt wird: Im Leben mit HIV ist die Infektion oftmals nur noch dann ein beherrschendes Thema, wenn Stigmatisierung und Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft zu Tage treten. Dagegen und für mehr Aufklärung werben die sechs Testimonials der Kampagne erfrischend selbstbewusst und – was uns von männer* und die Jungs vom CHECK Team besonders freute – äußerst sexpositiv. Auch wenn dies im prüden Social-Media-Kosmos von Zuckerbergs Facebook und Instagram zuk ein oder anderen Problem mit automatisierten Jugendfiltern oder Werberichtlinien führte.

Ausgezeichnet

Die auf Community-Marketing spezialisierte Agentur SÍSÍ vergab denn auch ihren Titele „Top-Kampagne“ im November 2020 an ViiV Healthcare und begründet:

„Die Motive zeigen anschaulich, dass heutzutage unter Behandlung ein langes, vielfältiges und erfülltes Leben ohne Abstriche mit dem Virus möglich ist. So wirkt die Kampagne gegen Stigma und Diskriminierung. { ... } Das Thema Sexualität ist auf den Plakaten nicht ausgespart – auch das ein Bestandteil der Diversity. { ... } Die Zusammenarbeit mit der HIV-Community, authentische Testimonials, die kombinierte Verbreitung durch großflächige Plakatwerbung und Social Media und schließlich die visuell ansprechende Umsetzung der wichtigen Themen Diversity, HIV-Awareness und Bekämpfung des HIV-Stigmas haben uns bewogen #HIVersity als Kampagne des Monats November zu küren.“

Mehr Infos und alle Testimonials von #HIVersity auf LIVLife.com

Transparenzhinweis

Die blu Mediengruppe, zu der auch männer* gehört, ist als bundesweit agierendes queeres Medienunternehmen Multiplikator der Kampagne und hat durch Anzeigenschaltungen finanziell profitiert. Unabhängig davon steht die Redaktion von männer* inhaltlich und konzeptionell voll hinter #HIVersity und wünscht sich mehr solcher niedrigschwelligen und mutigen Kampagnen aus den Kreativwerkstätten der verschiedensten mit der Community arbeitenden Unternehmen.