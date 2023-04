💃 In eigener Sache: ESC Live auf der Vasco da Gama 🏳️‍⚧️

× Erweitern Foto: Nicko Cruises Vasco da Gama

Am 13. Mai legt die Vasco da Gama zu unserer einwöchigen Spartacus Cruise ab Marseille entlang der französischen und italienischen Küste ab.

Gleich zu Beginn wird an Bord live der ESC im Haupttheater Hollywood unter Moderation der bekannten Fernseh-Drag Nina Queer (Comedy Central) moderiert. Nicht nur aus diesem Grund haben sich Teilnehmer aus 40 Ländern zur einzigen deutschsprachigen Gay Cruise angemeldet.

Feiern mit der ganzen Welt …

Darunter auch Länder, in denen Homosexualität unter Strafe steht wie Saudi-Arabien oder Afghanistan. Ebenfalls ein Paar aus Russland, das eine umständliche Anreise für diese einmalige Gelegenheit, den fröhlichen Austausch unter Gleichgesinnten zu feiern, in Kauf nimmt.

… inklusiv und für alle

Die Altersspanne reicht dabei von unter 20 Jahren bis über 80 Jahren, was ebenfalls ein Statement für Inklusion und Toleranz liefert. Das gesamte Bordprogramm wird auf Deutsch und Englisch mit dem Bordentertainment und weiteren Gaststars durchgeführt. Etwa 20 Prozent der Gäste gehören der sogenannten Community der Bären an, die sich durch positiv zelebrierte Körperfülle auszeichnet und die diesjährigen Poolgames mit ihren zahlreichen Challenges zu einem besonderen Spaß machen werden. Zeitgleich sind auch vier Rollstuhlfahrer dabei, für deren Bedürfnisse ebenfalls gesorgt wird. Auch der Mr. Gay Germany 2022 und erste trans Mann in dieser Funktion, Max Appenroth, ist mit seinem israelischen Mann eingeladen. Nicht umsonst hat nicko Cruises in diesem Jahr zur ITB einen Award als best LGBT friendly Cruise Line gewonnen.

➡️ Einige wenige Restkabinen sind in Außenkategorien noch unter www.spartacus.cruises buchbar.