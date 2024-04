Meta erlaubt transfeindliche Hassposts

× Erweitern Foto: AFP / Kenzo TRIBOUILLARD BELGIUM-POLITICS

Meta – die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und Threads – hat es versäumt, ihre eigenen Richtlinien gegen Anti-Transgender-Hass-Posts durchzusetzen, so ein kürzlich veröffentlichter Bericht der LGBTIQ*-Medien-Lobbygruppe GLAAD.

Die katalogisierte zahlreiche Beiträge, in denen Trans-Personen als „geisteskrank“, „satanisch“, „sexuelles Raubtier“, „Pädophiler“, „Terrorist“ und „Perverse“ bezeichnet wurden. Ein illustriertes Bild zeigte eine Gruppe von Menschen, die eine transidente Person zu Tode steinigen.

In anderen katalogisierten Beiträgen hieß es, dass transsexuelle Menschen danach streben, „Kinder zu sexualisieren, zu sterilisieren und abzuschlachten“. Andere verunglimpften Trans-Prominente, machten sich über Trans-Selbstmordopfer lustig, schlugen Gewalt gegen medizinische Fachkräfte vor, die geschlechtsangleichende Behandlungen anbieten, warben für Konversionstherapien und riefen zur „Ausrottung“ von Trans-Menschen auf. Die Beiträge verstoßen gegen Metas erklärte Richtlinien gegen Anti-LGBTIQ*-Hassreden und „entmenschlichende Äußerungen", die die „Minderwertigkeit“ einer geschützten Gruppe, „Untermenschlichkeit“, die Absicht, solche Gruppen zu schikanieren oder zu belästigen, und Aussagen, dass eine geschützte Gruppe nicht existieren sollte, vermitteln.

In einem offenen Brief vom Juni 2023, der von GLAAD und der Human Rights Campaign initiiert wurde, forderten mehr als 250 LGBTIQ*-Prominente, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Meta und andere Unternehmen der sozialen Medien auf, mehr zu tun, um die massive Welle des Anti-Transgender-Hasses auf ihren Plattformen zu bekämpfen.

Der aktuelle Bericht stellt jedoch fest, dass Meta nicht annähernd genug getan hat, um die Flut zu bekämpfen. Im September 2023 schrieb die Facebook-Aufsichtsbehörde: „Das grundlegende Problem in diesem Fall liegt nicht in den Richtlinien, sondern in deren Durchsetzung. Metas wiederholtes Versäumnis, trotz mehrfacher Hinweise auf ... schädliche Inhalte, die richtigen Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, lässt den Aufsichtsrat zu dem Schluss kommen, dass das Unternehmen den Idealen, die es in Bezug auf die Sicherheit von LGBTQIA+ artikuliert hat, nicht gerecht wird.“

Darüber hinaus haben einige Ersteller von LGBTIQ*-Inhalten auf Meta das Unternehmen beschuldigt, die Reichweite ihrer Beiträge aufgrund der neuen Beschränkungen für politische Inhalte einzuschränken, einschließlich Inhalten, die sich mit Politikern und queeren sozialen Themen befassen. „Während die Einnahmen des Billionen-Dollar-Unternehmens in die Höhe schnellen, entlässt Meta weiterhin wichtige Vertrauens- und Sicherheitsteams und verlässt sich bei der Moderation von Inhalten zunehmend auf ineffektive KI-Systeme“, schreibt GLAAD in seinem Bericht.