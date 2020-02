„LGBT-freie Zonen“: Polnische Queeraktivisten rufen zu Bier-Boykott auf

Deutschlands Nachbarland Polen tritt die Rechte queerer Menschen derzeit mit Füßen: Mehr als 80 Kommunen und Städte erklärten sich seit Mitte letzten Jahres zu „LGBT-freien Zonen“. Von der Regierungspartei PiS initiiert soll dadurch die „radikale“ Homo-Propaganda eingeschränkt sowie Kinder und Familienwerte beschützt werden.

Langsam rollt eine Protestwelle an. Nach ins Leere verhallenden Appellen der Europäischen Union beendete letzte Woche die französische Stadt Saint-Jean-de-Braye als erste Gemeinde ihre Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Tuchów, die sich zur „LGBT-freien Zone“ erklärte (wir berichteten). Auch deutsche Städte, allen voran Weimar, geraten bezüglich ihrer Schwesterstädte langsam in Erklärungsnot.

Solidarischer Bier-Boykott

Nun wurde von polnischen Queeraktivisten eine weitere Protestaktion gestartet. Sie machten bekannt, dass eine Gala der Wochenzeitung Gazeta Polska von einer großen polnischen Brauerei gesponsert wurde. Warum ist das relevant? Es war die als rechtsnationalistisch geltende Gazeta Polska, die im Juli letzten Jahres an die NS-Zeit erinnernde Sticker für „LGBT-freie Zonen“ verteilte und damit der feindlichen Stimmung einen noch hässlicheren Stempel aufdrückte (wir berichteten).

× To przypomina demony z przeszłości. Segregacja zaczyna się od słów. Potem są naklejki, potem getta ławkowe. Dziś to są osoby LGBT, jutro to może być inna grupa społeczna. To jest coś, co powinno być z urzędu ścigane przez prokuraturę.



Polska 2019 - Niemcy 1939 pic.twitter.com/hQwonYSsVS — Robert Biedroń (@RobertBiedron) July 18, 2019

Auf der letzte Woche stattfindenden Gala der polnischen Zeitung wurde zudem Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der erzkonservativen Regierungspartei PiS, zum dritten Mal zur Person des Jahres gekürt. Kaczyński machte sich in der Vergangenheit als Homofeind einen Namen. So versuchte er beispielsweise, CSDs zu verbieten und bezeichnete die queere Bewegung als aus dem Westen importierte Bedrohung gegen den polnischen Staat, die polnische Identität und das Fortbestehen der ganzen Nation. (wir berichteten)

Die Brauerei Kompania Piwowarska kontrolliert circa 45% des polnischen Biermarktes. Ihr gehören auch die in Deutschland beliebten Biermarken Tyskie, Lech und Pilsner Urquell. Tyskie gilt mit einem Marktanteil von 18% als beliebtestes Bier in Polen. Und es ist das wohl bekannteste polnische Bier weltweit. Es wird auch in die USA, Australien und Teile Asiens importiert. In Nordrhein-Westfalen ist es die beliebteste Import-Marke – noch vor holländischen Bieren.

Die polnischen Queeraktivisten, die die Protestaktion gegen die Brauerei ins Leben riefen, wandten sich zur Unterstützung auch gezielt an die deutsche Presse und Community. Der Post von Initiator Krzysztof Tyczyński fordert auf: "Kupuj świadomie!" was so viel heißt wie: Kaufen Sie bewusst!