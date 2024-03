Queer im Visier: ILGA-Bericht zeigt Hass- & Gewaltanstieg

× Erweitern Foto: Freepik Männer stehen eng beieinander

Der ILGA-Bericht, eine jährliche Veröffentlichung der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), bietet einen umfassenden Einblick in die Menschenrechtslage von LGBTIQ*-Personen weltweit. Die kürzlich veröffentlichte Ausgabe des Jahres 2023 wirft ein Licht auf sowohl bedeutende Fortschritte als auch anhaltende Herausforderungen, denen Queers in Europa und Zentralasien gegenüberstehen.

Der Bericht zeigt einen deutlichen Anstieg von Hassreden und gewalttätigen Angriffen, die sich speziell gegen trans* Personen richten, sowie eine zunehmende Instrumentalisierung von Kindern in anti-LGBTIQ*-Rhetoriken. Bemerkenswert ist die Unterstützung durch einige europäische Institutionen und die UNO für die Rechte von queeren Personen, obwohl die tatsächliche Umsetzung von Schutzmaßnahmen weiterhin variiert und oft hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Einer der positiven Trends ist die wachsende Anerkennung der Notwendigkeit, so genannte „Konversionspraktiken“ zu verbieten, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von Personen zu ändern. Die Bewegung zur Anerkennung und zum Schutz der Rechte von intersexuellen Personen durch das Verbot unnötiger medizinischer Eingriffe bei Kindern gewinnt ebenfalls an Boden.

In einigen Ländern wurden wichtige legislative Fortschritte gemacht, wie z.B. die Einführung von Gesetzen zur Selbstbestimmung bei der rechtlichen Geschlechtsanerkennung. Gleichzeitig gibt es Bereiche, in denen die Rechte von LGBTIQ*-Personen weiterhin stark bedroht sind, einschließlich der Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und der zunehmenden Ausbreitung von „Propagandagesetzen“ nach russischem Vorbild.

Die Berichte unterstreichen die Notwendigkeit einer fortgesetzten Wachsamkeit, des Engagements und der internationalen Zusammenarbeit, um die Rechte von Queers zu schützen und zu fördern. *mk Quelle: ILGA Europe

Hier findest Du den ILGA-Bericht.