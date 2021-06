QueerRefugees: CSD Dresden hilft weiter!

×

Queer Matters e.V., Village Berlin und Männer* laden anlässlich des #Weltflüchtlingstages am 20. Juni zum virtuellen Salongespräch.

Meri und Baküs berichten über ihre Fluchtgründe, die Flucht und die Herausforderungen hier in Deutschland. Außerdem wird das Projekt #QueerRefugeesDeutschland vorgestellt. Wie funktioniert das eigentlich, flüchten? Was bedeutet es für das Individuum, was für Familie und Freunde? Wie kann eine NGO aus Deutschland Hilfestellung leisten? Was tut der deutsche Staat, um Gefahr von Leib und Leben abzuwenden? Was muss sich ändern?