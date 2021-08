Kevin Kühnert: „Queerpolitik bedeutet Gerechtigkeitsfragen für Millionen von Menschen“

Es kann niemand mit offenen Augen absprechen, dass wir in puncto sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Ungleichheiten rechtlicher wie auch gesellschaftlicher Art haben. Man kann darüber reden, wie weit vorne in einem Wahlprogramm das Thema auftauchen soll, wie viel Raum es einnehmen soll. Da geht es um das Wie, aber es darf nicht mehr um das Ob gehen.

So etwas regt mich auf und ekelt mich auch geradezu an, wenn es um Fragen von sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit geht.

Wenn ich dann also einen gemeinsamen Punchingball raussuche, auf den man draufhauen kann: „Haha, komm, wir lachen zusammen.“ So ein bisschen wie früher auf den Turnbeutelvergesser in der Schule. Man sucht sich den aus, arbeitet sich an ihm ab, um selber Stärke innerhalb der sozialen Gruppe zu entwickeln.

Was mich aber immer aufschreckt, sind Begrifflichkeiten, wie du sie gerade genannt hast. Wenn auf eine ungelenke, manchmal aber auch gewollte Art Begriffe wieder in die Diskussion kommen. „Normal“ oder Ähnliches. „Skurrile Minderheiten“, wie sie Sarah Wagenknecht dann begrifflich geschaffen hat. Begriffe, die einen klaren ausgrenzenden Charakter haben.

Ich habe mich mit Wolfgang Thierse und mit Gesine Schwan jeweils einmal ausgesprochen, weil das mein Anspruch an eine gute Diskussion ist, sich bei Problemen und Kritik erst einmal persönlich bei den Leuten zu melden, bevor man gegebenenfalls etwas dazu öffentlich äußert. Das hat etwas mit Stil und Anstand zu tun, und da war vom Ablauf her auch eine Entschuldigung meinerseits fällig. Ansonsten kann man wunderbar über die Gewichtung von Themen in einem Wahlkampf oder im Auftritt einer Partei streiten. Das finde ich auch erst einmal noch gar nicht anrüchig und das ist auch nicht homophob oder transphob, wenn man findet, dass die Art, wie eine Partei diese und jene Position öffentlich darstellt, dass es da unterschiedliche Ebenen gibt. Das sind ganz übliche strategische Auseinandersetzungen einer Partei.

Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung gehen da mitunter ganz schön auseinander. Das meine ich gar nicht als Kritik. Ich erlebe jetzt seit zwei, drei Monaten, dass Leute auf mich zukommen und mir erklären wollen, in der SPD und auch anderswo tobe eine blutrünstige Auseinandersetzung über Identitätspolitik. Das ist aber einfach nicht so. Ganz bestimmt jedenfalls weder in unseren Präsidiums- noch in unseren Vorstandssitzungen.

In der Annahme, dass, wenn man so eine halbgare Lösung einmal beschließt, das wieder 20 Jahre so bestehen bleibt. Dann lassen wir das Thema jetzt lieber für die nächste Bundesregierung, in der Hoffnung, dass wir klare fortschrittliche Mehrheiten haben, mit denen wir ein wirkliches Selbstbestimmungsrecht durchsetzen können. Das muss das Ziel sein und da stehen wir auch klar dahinter.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die SPD einen faulen Kompromiss mit CDU/CSU ausgeschlagen hat. Und zwar weil wir gesagt haben, dass alles, was weiterhin eine Pathologisierung bedeutet – also fachärztliche Begutachtungen, für die ich selber auch noch blechen muss am Ende –, all das kommt für uns nicht infrage. Auch nicht im Rahmen eines Kompromisses.

Ja. Ich will auch nicht irgendwas schönreden. Ich will nur darauf hinweisen, dass es nicht so ist, dass darüber nicht drei Jahre lang verhandelt wurde. Was jetzt sehr stark in der Öffentlichkeit gewesen ist, ist, dass die Koalition gegen die Anträge der Opposition abgestimmt hat, denn so stimmt man in einer Koalition nun mal ab, wenn man uneinig ist. So wurde es vereinbart (im Koalitionsvertrag, Anm. d. Red.).

Im Bereich Rassismus auch. Da würde ich gerne noch mal auf eine Aussage von dir zurückkommen, die ich damals einfach nicht nachvollziehen konnte. Bezüglich der Homophobie des Islamismus und der Reaktion der Linken darauf ...

Mir ging es gar nicht nur um die Schnittstelle von Islamismus und Homophobie. Das ist ein Beispiel, wie es ja rund um den Mord in Dresden diskutiert wurde. In meinem Beitrag im Spiegel ging es um den Mord an Samuel Paty, dem französischen Lehrer, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Ich kenne auch genügend Gruppen, Leute und Medien aus dem links-fortschrittlichen oder wie-auch-immer Spektrum, die sich natürlich mit diesen Fragen beschäftigen, ja. Meine Unterstellung ist nicht, dass das niemand tut oder dass es ein Schweigekartell geben würde. Aber ich finde, man merkt bei vielen von uns – und auch bei mir selber merke ich das – eine Art Tapsigkeit, wenn es einfach nur um die Begrifflichkeiten geht. Darum, das Kind beim Namen zu nennen.

Da muss ich jetzt gar nicht über Islamismus reden, sondern ich finde, man kann autoritäre faschistoide Weltbilder einfach als solche benennen.

Und die können bei Neonazi-Gruppen wie auch bei den Muslimbrüdern auftreten. Das muss unterschiedlich bekämpft werden, weil es über andere Orte und Kontexte kultiviert und weitergegeben oder in familiären Zusammenhängen tradiert wird. Soziologisch ist mir klar, dass das nicht von denselben Sozialarbeiter*innen und Politikwissenschaftler*innen bekämpft werden kann. Aber in seiner Auswirkung auf die betroffenen Gruppen macht es überhaupt keinen Unterschied, ob meine individuellen Freiheiten und Rechte von einer islamistischen Terrororganisation oder von einer kartoffeldeutschen Neonazi-Gruppe eingeschränkt werden.

Das finde ich einfach nur wichtig, dass wir da in der Qualifizierung solcher Angriffe, solcher Mordanschläge, was auch immer, dass wir da

Scheiße nicht nach Geruch sortieren, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.

Dresden ist ein „gutes“ Beispiel: Wer nichts gemacht hat, war wieder mal die Bundesregierung, war die Union. Es gab keine Aussage der Kanzlerin, des Innenministers. Es hat furchtbar lange gedauert, bis die Staatsanwaltschaft überhaupt anerkannt hat, dass Homophobie das Motiv sein könnte. Man wolle sich zur sexuellen Orientierung der Opfer nicht äußern. Privatsache. Letztlich ist es das im Urteil genannte Hauptmotiv geworden.

Auf jeden Fall. Wir brauchen, was die Statistiken im Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit angeht, eine deutlich trennschärfere Erfassung. Es ist ein sensibler Bereich, weil wir gleichzeitig aufpassen müssen, dass wir hier nicht zwangsouten. Aber wenn jemand, der selbst zum Opfer geworden ist und ganz klar sagt, dass die Tat auf dieses Merkmal zurückzuführen ist, dass man das als homophob oder transphob fassen kann, dann ist das spätestens der Moment, in dem das einbezogen werden sollte.

Das heißt übrigens im Gegenzug auch, dass wir uns von antiquierten Begrifflichkeiten wie „fremdenfeindlich“ oder Ähnlichem, die völlig unqualifiziert und auch unwissenschaftlich sind, dass wir uns von denen verabschieden müssen in diesen Statistiken. Schlimm genug, dass die Verbrechen stattfinden. Aber das Mindeste ist ja, dass wir versuchen, daraus zu lernen, welche Häufungen treten auf, an welchen Orten. Weil man daraus Lehren ziehen kann, was in der Bildungsarbeit, in der Präventionsarbeit und so weiter stattfinden muss. Dafür muss ich aber ein präzises Lagebild haben, mit welchen Einstellungsmustern ich es eigentlich zu tun habe, und die Statistiken, die wir haben, die geben das im Moment nicht immer her.

Ich habe übrigens ja neben den Kriminalstatistiken auch noch die Möglichkeit, anonymisierte Register zu schaffen. Wir arbeiten hier in Berlin beispielsweise in den Bezirken mit solchen Registerstellen. Das heißt, dort kann man Vorfälle auch dann melden, wenn man – warum auch immer – sich nicht an die Polizei wendet. Es gibt zum Beispiel Menschen, die aus rassistischen Motiven angegriffen werden, die sich nicht bei der Polizei melden, weil sie einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben und nicht zu einer Behörde gehen wollen. Die können das aber anonym einreichen, das wird erfasst und wir sehen trotzdem, mit welchem Ausmaß an Problem wir es zu tun haben. Ich glaube, darum geht’s im Bereich homophober und transphober Gewalt auch.

Das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, weil in deinem Wahlkreis, in dem du jetzt für den Bundestag kandidierst, maneo sitzt. Ein Antigewaltprojekt, das genau auf diese Art arbeitet, also das anonyme Meldungen queerfeindlicher Übergriffe entgegennimmt und statistisch erfasst. Wäre so etwas deutschlandweit eins deiner Ziele im Bundestag? Was möchtest du erreichen, warum willst du überhaupt dahin?

Na ja. Ich bin, solange ich denken kann, ein politischer Mensch, und wenn du anfängst dich zu engagieren, dann merkst du, dass die Probleme und Ungerechtigkeiten bzw. deren Lösungsmöglichkeiten immer weiter auf höhere Ebenen wandern.

× Erweitern Von November 2017 bis Januar 2021 war Kevin Kühnert Bundesvorsitzender der Jusos

Wenn man sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben will, wie ich, und dann andere auf diesen Ebenen auch leidenschaftlich kritisiert für die Art, wie sie Politik machen, für die Entscheidung, die sie treffen, dann muss man sich konsequenterweise irgendwann die Frage stellen: Willst du das dann nicht selber machen? Das ist so bei meinem Entschluss gewesen, in eine Partei zu gehen und Kommunalpolitik zu machen, und jetzt, nachdem ich ein paar Jahre auch ein Gesicht in der Bundespolitik bin, ist es so beim Entschluss, für den Bundestag zu kandidieren. Bei mir zu Hause in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Das ist mein Geburtsbezirk und es ist doch ein schöner Zufall, als schwuler Mann in Schöneberg zu leben, zu Hause zu sein und für diesen Bezirk Politik machen zu können.

Übrigens sieht man an meinem Wahlkreis letztlich auch, wie absurd diese Identitätspolitik-Debatte ist.

Es geht eben nicht um irgendeine obskure Minderheit, sondern, wenn ich in Schöneberg unterwegs bin, dann geht es an manchen Straßenecken am Nollendorfplatz, in den ganzen Seitenstraßen, da geht es um die dominierende Kiezkultur.

Deswegen ist das nicht ein Thema unter „ferner liefen“. Wer Abgeordneter für Tempelhof-Schöneberg sein will, der vertritt den größten Regenbogenkiez, den wir in Deutschland haben, und daraus leitet sich eine Verantwortung ab, das als Themenfeld zu begreifen, in dem es für Millionen Menschen in Deutschland um Gerechtigkeitsfragen geht: Um Selbstbestimmungsrechte, um Blutspendefragen, die noch nicht anständig beantwortet sind. Um Gewaltprävention, Aufklärungsprojekte, um die Rechte von Regenbogenfamilien und so weiter und so fort. Ohne das im Blick zu haben, könnte ich nicht Abgeordneter in diesem Wahlkreis sein. Da würde ich den Job völlig falsch verstehen.