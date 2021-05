Pride Live – Politik trifft Community

Nur noch neun Tage, bis am 16. Mai der zweite Pride Live durchstartet. Das Programm ist in diesem Jahr internationaler, schafft aber auch wieder Bewusstsein für die Anliegen queerer Menschen hierzulande: Die Pandemie bedroht LGBTIQ*-Infrastruktur.

Darüber sprechen wir zum Beispiel im Polit-Talk mit Jurassica Parka (Dragqueen / Moderatorin) und Nasser El-Ahmad (LGBTIQ* Aktivist / Deutschland). Beide haben unterschiedliche Merkmale, die sie aus der Mehrheitsgesellschaft heraustreten lassen. Was Sahra Wagenknecht als skurrile Minderheiten oder gar Marotten diskreditiert, ist für Schwule, Bisexuelle, trans*, Menschen mit Beinträchtigungen, nicht Weiße, Lesben und immer noch auch Frauen ein lebenslanges Stigma.

Und da wir schon so viel darüber gehört haben, was alles an Gewohntem auf der Kippe steht durch Corona, haben wir uns mit Tina Kulow getroffen, die bei Facebook als lesbsiche Frau Teil von Pride@Facebook ist und als Corporate Comms Director Central Europe viel über Facebook Gruppen zu berichten weiß. Digitale Räume können durchaus auch Schutzräume für Minderheiten sein. Bei Facebook weiß mensch das und ist daher auch offizieller Unterstützer des diesjährigen Pride Live.

Noch mehr Frauenpower strahlt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis90/Grüne) naturgemäß aus, wir trafen sie im Bundestag und konnten die Fragen zu den Sorgen der Community über verlorene Schutzräume so zu den politischen Entscheider*innen bringen. Frau Roth wird auch verraten, ob es eigentlich diskriminierend ist, wenn ein Mann, einer Frau den Job als Kanzlerkandidatin überlässt.

× Erweitern Fotos: J. Konrad Schmidt // Tobias Koch (www.tobiaskoch.net) Claudia Roth und Jens Brandenburg

Einer, der sich in seiner ersten Legislaturperiode einen ähnlich fleißigen wie gewissenhaften Ruf erarbeitet hat, wie eine gewisse Annalena Charlotte Alma Baerbock, ist der Bundestagsabgeordnete und Sprecher für Queerpolitik der FDP-Fraktion, Dr. Jens Brandenburg. Seinen Impulse zu Themen wie Abstammungsrecht, Blutspendediskriminierung oder Artikel 3 des Grundgesetzes haben es die Liberalen zu verdanken, dass sie zum Ende der aktuellen Wahlperiode die queerpolitische Nase sogar leicht vor den Grünen haben.

Soweit ein kleiner Vorgeschmack auf Politik und Community bei Pride Live. Über weitere Inhalte und Köpfe aus den Bereichen Diversity, trans* und selbstverständlich der Unterhaltungsbranche in Kürze mehr an dieser Stelle.

Pride Live wird am 16. Mai ab 11 Uhr exklusiv auf Facebook ausgestrahlt. Der Stream läuft parallel auf den Fanseiten von männer*, blu, hinnerk, rik, gab, Leo, mate, spartacus und ebab. Wer es auf keinen Fall verpassen will, meldet sich am besten jetzt hier zur Facebook-Veranstaltung an: Pride Live 2021