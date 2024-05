TagDesGrundgesetzes: Queers in die Verfassung!

23.5., Bertolt-Brecht-Platz (vor dem Berliner Ensemble) , 10117 Berlin, 13 – 15 Uhr, www.grundgesetz-fuer-alle.de

„75 Jahre Grundgesetz: ein Grund zum Feiern! Was nicht so feierlich ist: Das Grundgesetz schützt bis heute noch immer nicht explizit Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Unter der aktuellen Fassung des Grundgesetzes konnte so zum Beispiel der Anti-Homo-Paragraph 175 oder das diskriminierende Transsexuellengesetz existieren.“

Chris*tian Gaa, Mitinitiator der Initiative GFA