Ambulanter Pflegedienst Leistungen: Auf einen Blick

× Erweitern Foto: https://pflegedienst-dakos.de/ Ambulanter Pflegedienst Leistungen Abbildung 1. Ambulanter Pflegedienst Leistungen

Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt Angehörige bei der Versorgung einer pflegebedürftigen Person in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld. Zu den möglichen Ursachen für eine Pflegebedürftigkeit zählen Krankheit und fortschreitendes Alter. Was im Einzelnen zu den Leistungen ambulanter Pflegeagenturen zählt, erfahren Interessierte in diesem Ambulanter Pflegedienst Leistungen Beitrag.

Hilfe zur Pflege: das Aufgabenspektrum eines ambulanten Pflegeservices

Auf den Punkt gebracht springen mobile Pflegedienste immer dann ein, wenn die Pflege zu Hause nicht durchgängig von Angehörigen oder anderen professionellen Kräften durchgeführt werden kann.

Betroffene profitieren bei der ambulanten Pflege davon, dass diese in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld erfolgt. Die Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst kann aber auch bei einer stationären Pflege in Anspruch genommen werden.

Unter die Kategorie „Ambulanter Pflegedienst Leistungen“ fallen unter anderem Hilfen bei der Haushaltsführung wie Reinigen der Wohnung, Kochen und Einkaufen. Häusliche Krankenpflege bezeichnet weiterhin Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie dem Pflegen sozialer Kontakte.

Körperbezogene Pflegemaßnahmen, darunter Förderung der Mobilität, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege sowie Hilfe beim Aufstehen zählen ebenfalls zu dem Aufgabenbereich professioneller Pflegekräfte.

Je nach Grad der Pflegebedürftigkeit kann auch die medizinische Behandlungspflege von entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines ambulanten Pflegedienstes durchgeführt werden. Verbandswechsel, Arzneimittelgabe und Injektionen sind nur einige Beispiele für damit möglicherweise verbundene Tätigkeiten.

Auch für die umfassende Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen hinsichtlich aller pflegerischer Fragestellungen ist der ambulante Dienst zuständig.

Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst: die Vorteile im Diskurs

Betroffene profitieren bei einer häuslichen Pflege davon, dass sie in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können. Angehörige wiederum erfahren eine deutliche Entlastung, da die Verantwortlichkeiten nun zwischen ihnen und professionellen Kräften aufgeteilt sind.

Die Erfahrung und Kompetenz geschulter Pflegekräfte sichern zudem eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Personen abgestimmte Betreuung. Im Idealfall können so Veränderungen im gesundheitlichen Zustand Betroffener frühzeitig erkannt und Pflegefehler vermieden werden.

Die Kategorie ambulanter Pflegedienst Leistungen umfasst weiterhin eine sorgfältige Pflegedokumentation, die Transparenz und Klarheit in Bezug auf alle durchgeführten Hilfestellungen sicherstellt. Mit Blick auf die Kosten für die ambulante Pflege bedeutet dies, dass ausschließlich erbrachte Leistungen in Rechnung gestellt werden.

Ein weiterer Pluspunkt einer Aufteilung der Hilfe zwischen pflegenden Angehörigen und ambulanten Diensten ist die sogenannte Kombinationsleistung. Konkret schlägt sich diese in der Regel in höheren staatlichen Zuschüssen nieder.

Der hohe Stellenwert des Pflegegrades

Die Frage nach der Kostenübernahme stellt für Betroffene einen essenziellen Aspekt dar, wenn es um die Inanspruchnahme professioneller Pflegekräfte geht. Generell hängt das Ausmaß der Leistungen der Pflegeversicherung von dem jeweiligen Pflegegrad ab.

Je nach Pflegegrad gibt es einen gesetzlich festgelegten Höchstbetrag, der der Begleichung der für die im individuellen Fall erforderlichen Hilfestellungen aus der Rubrik ambulanter Pflegedienst Leistungen dient. Letztere umfassen unter anderem die bereits beschriebenen körperbezogenen, pflegerischen und betreuerischen Maßnahmen.

Gegenwärtig (Stand 12/2023) liegen die Pflegesachleistungen für die häusliche Pflege maximal bei:

724 Euro (Pflegegrad 2)

1.363 Euro (Pflegegrad 3)

1.693 Euro (Pflegegrad 4)

2.095 Euro (Pflegegrad 5).

Hinzu kommt ein sogenannter Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro monatlich (Stand 12/2023). Dieser dient in erster Linie der Sicherung einer qualitativ hochwertigen Versorgung bei gleichzeitiger Entlastung pflegender Angehöriger. Der Entlastungsbeitrag steht übrigens auch Menschen des Pflegegrades 1 zu. Bei allen Fragen kann Ihnen auch der medizinische Dienst Ihrer Krankenversicherung helfen.

Pflegedienst DAKOS: Ihr kompetenter Ansprechpartner in Berlin Charlottenburg

Neben dem notwendigen fachlichen Know-how zählen soziale Kompetenzen zu den wichtigsten Charakteristika medizinischer Dienste. Einfühlungsvermögen, Geduld und Verständnis im Umgang mit Betroffenen bilden die Grundlage für ein langanhaltendes Vertrauensverhältnis.

Jede Pflegesituation bedarf unterschiedlicher Maßnahmen und Einsatzkräfte. Das versierte DAKOS Team vermittelt passgenau geschultes und engagiertes Personal. Professionalität, Qualität und Flexibilität bilden das Trio an Kerneigenschaften.

Bei Bedarf blitzschnell reagieren und auch bei neuen Herausforderungen die Ruhe bewahren: Für die erfahrenen DAKOS Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen diese Kompetenzen zum Standard. Ziel ist dabei generell die Steigerung und der Erhalt der Lebensqualität sowohl Hilfebedürftiger als auch nahestehender Personen. Alle anderen Maßnahmen entsprechen dem Katalog ambulanter Pflegedienst Leistungen.

Ob Kranken-, Alten- oder Hauspflege: der 2012 gegründete Pflegedienst DAKOS mit Einsatzbüro in Charlottenburg ist die richtige Anlaufstelle für Betroffene im gesamten Berliner Raum.

Ambulante Pflege in Anspruch nehmen: Beratung als erster Schritt

× Erweitern Foto: https://pflegedienst-dakos.de/ DAKOS Abbildung 2. DAKOS Pflegedienst in Berlin

Den Anfang macht dabei natürlich eine erste, kostenlose Beratung zu den gebotenen Pflegeleistungen. Interessierten wird die Nutzung des Online-Formulars auf der DAKOS Website empfohlen. Nach Eingabe aller relevanter Daten meldet sich das DAKOS Personal zeitnah zurück.

Zu den wichtigsten Pflegedienst Leistungen zählen die 24-Stunden-Pflege, die Behandlungspflege sowie die ambulante Palliativversorgung. Eine detaillierte Liste zu dem umfangreichen Pflegeangebot findet sich ebenfalls auf der Website.

Die individuelle Beratung im Vorfeld bildet dabei eine essenzielle Grundlage. Dabei wird auf Wunsch auf die für viele Betroffene ausschlaggebende Kostenfrage eingegangen. Steht der genaue Pflegegrad noch nicht fest, so hilft DAKOS übrigens auch bei der Vorbereitung auf die Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse. Diese löst bei Betroffenen oftmals ein gewisses Unwohlsein aus.

Das DAKOS Team beantwortet alle diesbezüglichen Fragen und sorgt somit dafür, dass Betroffene beim eigentlichen Termin optimal vorbereitet sind und ihr gesundheitliches Befinden realitätsgetreu beschreiben können.

Häusliche Pflege bezeichnet folglich auch die notwendige Papierarbeit, von der Beantragung bis zur Erlangung eines Pflegegrads.

Wer auf der Suche nach einem versierten Pflegedienst in Berlin mit über 10-jähriger Erfahrung in der deutschen Hauptstadt ist, findet in DAKOS folglich einen kompetenten und starken Partner.

Auch die Kontaktaufnahme gestaltet sich als denkbar einfach. Zur Auswahl steht das Online-Formular unter https://pflegedienst-dakos.de/kontakt/ bereit.

Alternative Kontaktmöglichkeiten sind:

Telefonisch unter 030-53 08 81 50

(Mo. - Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr; Sa. - So.: 24 Stunden)

Via E-Mail: info@pflegedienst-dakos.de

Vor Ort: Otto-Suhr-Allee 110, 10585 Berlin

Das DAKOS Team freut sich darauf, Betroffenen bei ihrem ganz persönlichen Pflegeanliegen zur Seite stehen zu können.