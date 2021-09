Cannabis für die Augen

CBD sind Phytocannabinoide aus der Pflanze Cannabis sativa. Der trendige Inhaltsstoff wird bereits erfolgreich in der Hautpflege verwendet. Doch auch für die Augen ist er sehr heilsam. Warum das so ist, erklärt uns Dr. Lubos Frano, Facharzt für Augenheilkunde und Entwickler der „Augenkraft CBD-Augencreme“.

Warum hast du eine Augenpflege mit CBD entwickelt?

Dr. Lubos Frano, Facharzt für Augenheilkunde und Entwickler der „Augenkraft CBD-Augencreme“

Generell betrachte ich Augenpflege als die neue Hautpflege, da das Auge nicht nur ein Sinnesorgan, sondern auch ein hautähnliches Organ ist. Seit mehr als 20 Jahren interessiere ich mich für die Wissenschaft im Bereich Augenpflege. Nach der Hyaluron-Revolution kommt jetzt das wirksame Cannabidiol (CBD). Dazu gibt es medizinische Beweise, dass zum Beispiel Cannabidiol die Hautpartien um die Augen herum beruhigen, stabilisieren und erfrischen kann.

Was sind die besonderen Vorteile der Augenpflege mit CBD?

Cannabidiol ist sehr natürlich und wirkt nicht wie allgemein angenommen psychoaktiv. Zudem ist es entzündungshemmend, antioxidativ und beruhigend. Die Creme kann die Behandlung mit Cortison und antibiotischen Salben sehr gut ergänzen und zur Heilung der Haut bei Psoriasis, Neurodermitis sowie Akne beitragen. Jeder Mensch hat CBD-Rezeptoren in der Haut. Auf diese Weise können auch die Kollagenfasern, die zuständig für die Elastizität der Haut sind, positiv beeinflusst werden.

Ist die Augenpflege auch für Kontaktlinsenträger geeignet?

Ja. Wir empfehlen die Augenkraft CBD-Creme für Kontaktlinsenträger sowie für Brillenträger. Generell sollte zur Gesichtspflege auch eine tägliche Augenpflege gehören.

Warum empfiehlst du als Augenarzt generell eine Augenpflege?

Wir nehmen täglich 80% aller Information durch die Augen auf. Zwar pflegen wir unser Gesicht, die Lippen, Haare und Bart. Die Augen aber vergessen wir dabei. Bereits ein Tropfen Hyaluron kann den Augen sehr guttun und die Arbeit am PC erleichtern. Wer keine Augentropfen mag, kann auch das Augenkraft-Spray anwenden. Brille und Blaulicht-Filter am PC schützen zwar, aber nicht so direkt wie etwa Benetzungstropfen.

Kann man sich bei dir über Augenpflege beraten lassen?

Auf jeden Fall. Wir haben im Januar 2020 eine Abteilung für medizinische Augenpflege bei uns am Bayerischen Platz in Schöneberg eröffnet. Ich denke, es ist die erste dieser Art in Berlin. Wir untersuchen dort eure Augen und sagen euch, welche Wirkstoffe sich mit euren Augen biologisch am besten vertragen.

Augenarztpraxis Dres. Frano & Meyer

Bayerischer Platz 9

10779 Berlin

www.augenarzt-bayerischer-platz.de

Augenkraft

Institut für gesundes Sehen GbR

Innsbrucker Straße 58

10825 Berlin

www.augenkraft.com