Eine hochwertige Haartransplantation in der Türkei ist für jeden möglich

Die Beliebtheit von Haartransplantationen in der Türkei nimmt weltweit immer mehr zu. Selbst Prominente aus dem Adel, der internationalen Welt des Films, des Sports oder der Geschäftswelt unterziehen sich einer Haartransplantation in Istanbul. Die beste Haartransplantation in der Türkei führen die Ärzte in der Smile Hair Clinic durch. Hier wurde die Haarverpflanzung auf einen Level gehoben, der weltweit unerreicht ist. Im Internet sind zahlreiche vorher nachher Bilder der Beweis für die ästhetischen und natürlichen Ergebnisse und die Zufriedenheit der Patienten, die nicht länger unter einem erblich bedingten Haarausfall leiden müssen.

× Erweitern Foto: https://smilehairclinic.de/ Smile Hair Clinic Türkei smilehairclinic.de

Die Smile Hair Clinic steht für eine Union modernster Methoden mit langjähriger Expertise.

Gegründet wurde die Smile Hair Clinic im Geschäftsviertel des östlichen Istanbuls 2018 von Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin. Bei den beiden Ärzten für Haartransplantationen standen schon immer Perfektion und Ästhetik im Mittelpunkt ihres Lebens. Mit der Smile Hair Clinic erweckten die Haarchirurgen ihren Traum zum Leben.

Ihre Liebe zum Perfektionismus spiegelt sich in der TRUE Philosophie wider, die die Werte der Mitarbeiter der Smile Hair Clinic für alle deutlich sichtbar macht. Und die Verbindung von Analyse, Durchführung, Beachtung des natürlichen Haarliniendesigns und Fortschritt hat die Smile Hair Clinic schnell an die internationale Spitze katapultiert. Heute sind die renommierten Ärzte der Smile Hair Clinic weltweit bekannt.

Erfahrung und innovative Technik gehen Hand in Hand.

Die erfolgreiche Haartransplantation in der Türkei beruht vor allem auf der FUE Technik, eine Methode, die in verschiedenen Variationen bei den Patienten angewendet wird. Das Streben nach höherer Qualität bei den Haartransplantationen hat zu der Entwicklung immer weiter verbesserter Verfahren geführt, die die Überlebensrate der verpflanzten Haarfollikel erhöhen konnten.

Die bei der DHI Technik mit kleinen, rotierenden Nadeln entnommenen Grafts werden sofort wieder an kahle Stellen auf der Kopfhaut eingesetzt. Durch das vorherige Anlegen von Stichkanälen gelingt es den Ärzten, die Wuchsrichtung und Dichte der Haare entsprechend den natürlichen Vorgaben nachzuahmen. Das Ergebnis ist schönes, volles Haar, das nicht mehr von Haarausfall betroffen ist.

Um das Einsetzen der Haarfollikel noch exakter vornehmen zu können, setzen die Haarchirurgen in der Smile Hair Clinic Saphir Klingen ein. Ein großer Vorteil der Saphir FUE Methode liegt in den geringeren Verletzungen des Gewebes. Die exakten Schnitte der scharfen Klingen verursachen geringere Blutungen. Die Schwellungen der Kopfhaut gehen schneller zurück. Die transplantierten Haarfollikel verankern sich schneller in ihrer natürlichen Umgebung. Durch die bessere Versorgung der Haarwurzeln mit Sauerstoff und Nährstoffen steigt die Überlebensrate der Haarfollikel auf über 98 Prozent. Das Ziel gesundes Haar ist schon nach einem Zeitraum von zwölf Monaten erreicht. Haarausfall tritt bei den verpflanzten Haaren nicht mehr auf.

× Erweitern Foto: https://smilehairclinic.de/ MIKE MAJLAK

Kostenwahrheit durch All-inklusive Pakete

Die Haartransplantation Türkei Kosten erscheinen gegenüber den Kosten, die in deutschen Kliniken anfallen, überraschend niedrig. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass in der Türkei für Miete, Energie und Personal wesentlich niedrigere Kosten anfallen als in Deutschland. Bei der Hygiene und der Qualität der Haartransplantation müssen die Patienten selbstverständlich keine Abstriche machen.

Durchschnittlich liegen die Kosten für eine Haarverpflanzung um mehr als 50 Prozent unter den Kosten in Deutschland.

Ein weiterer Vorteil der Haartransplantation in der Türkei liegt darin, dass das Budget für den Eingriff genau geplant werden kann. Während in Deutschland zusätzliche Rechnungen für Nachbehandlung, Pflegemittel und Medikamente ausgestellt werden, ist das in der Türkei nicht der Fall. Hier fallen keine zusätzlichen Kosten an, die den Patienten schnell in eine Schuldenfalle tappen lassen.

Die Smile Hair Clinic bietet All-inclusive Pakete zu günstigen Preisen an.

Die Pakete, die von der Smile Hair Clinic angeboten werden, können individuell auf jeden Patienten abgestimmt werden. Hat der Patient einmal die Entscheidung für eine Haartransplantation getroffen, ist nur noch die Buchung des Flugs nach Istanbul notwendig.

Das Team der Smile Hair Clinic organisiert nicht nur das Erstgespräch mit dem behandelnden Arzt und die Haaranalyse, sondern kümmert sich auch um die Unterbringung in einem Hotelzimmer mit Frühstück, den Shuttleservice vom Flughafen in die Klinik und zum Hotel, sowie einen Dolmetscher, der den Patienten bei Verständigungsproblemen zur Seite steht.

Selbstverständlich sind in den Paketen alle nach dem Eingriff notwendigen Medikamente, Hilfsmittel, Pflegemittel und Behandlungen bereits enthalten. Eine Nachbetreuung ist für die folgenden zwölf Monate garantiert.

× Erweitern Foto: https://smilehairclinic.de/ Smile Hair Clinic Istanbul

Herausragende Ergebnisse zu leistbaren Preisen.

Die Ergebnisse der Haartransplantationen, die in der Smile Hair Clinic durchgeführt wurden, werden genau dokumentiert. Von den Patienten finden sich Bilder vor der Haarverpflanzung, während der Wachstumsphase der neuen Haare und ein Bild des endgültigen Ergebnisses. Deutlich ist zu erkennen, dass die Menschen auf den Bildern vitaler und jugendlicher wirken. Sie strahlen nach dem Eingriff ein neues Selbstbewusstsein aus und wirken erfolgreicher.

Zahlreiche positive Bewertungen mit der höchstmöglichen Sternenzahl zeigen die Zufriedenheit der Patienten, die nach der Haartransplantation ein neues Leben beginnen konnten.

Die Smile Hair Clinic ist eben der Garant für eine qualitativ hochwertige Haartransplantation und ein natürliches Ergebnis zu einem geringeren Budget als in Deutschland.