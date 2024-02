Erholung von kalten Wintertagen: So können Körper und Geist Kraft tanken

Mit einem Sauna-Besuch fit durch den Winter

Im Winter sind wir besonders anfällig für Infekte. Die perfekte Gelegenheit, dein Immunsystem zu stärken, zum Beispiel mit Saunagängen. Beim Schwitzen wird außerdem der Körper gereinigt, ganz abgesehen davon, dass Saunieren der Seele guttut. Mit einer akuten Erkrankung sollte man der Sauna jedoch lieber fern bleiben, da die Gefahr einer Krankheitsverschlimmerung besteht.

Um Körper und Geist beim Sauna-Besuch gleichermaßen anzusprechen, kommt es auch auf das passende Equipment an. Ein Luxus Bademantel für Herren für Sauna und Wellness darf dabei nicht fehlen. Dieser besteht meist zu 100 % aus feinster Baumwolle. Insbesondere wenn sie zu Frottier verarbeitet wird, überzeugt Baumwolle durch ihre saugstarken Eigenschaften und schmiegt sich angenehm weich an die Haut an.

Outdoor-Aktivitäten – im Winter oft unterschätzt

Kalte Temperaturen schrecken oft davon ab, das Haus zu verlassen. Wer sich überwindet und die Nase auch im Winter aus der Tür streckt, profitiert gleich mehrfach:

Klare Winterluft macht die Nase frei und beruhigt die Lungen

Bei niedrigen Temperaturen werden Hormone freigesetzt und mehr weiße Blutkörperchen produziert, welche das Immunsystem stärken

Unser Körper kann Vitamin D nicht selbst herstellen, doch die Sonne hält auch im Winter einiges davon für uns bereit – also täglich mindestens 30 Minuten Tageslicht tanken

Mit der passenden Kleidung können Outdoor-Aktivitäten auch im Winter Spaß machen. Eine wattierte Jacke oder Daunenjacke ist für Spaziergänge geeignet, bei anderen Sportarten ist Funktionskleidung eine bessere Wahl. Sie stellt sicher, dass durch Schwitzen entstandene Feuchtigkeit von der Haut abtransportiert wird.

Skifahren, Joggen, Walken, Radfahren oder Ballspiele – Sport im Winter kann vielfältig sein. Wichtig ist, dass es Spaß macht und du dich regelmäßig draußen bewegst.

Yoga und Meditation zum Stressabbau

Nichts ist besser geeignet um Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden als Yoga und Meditieren. Während Yoga-Übungen der Dehnung und Entspannung dienen, hilft Meditation dabei, den Geist zu beruhigen. Vielerorts gibt es entsprechende Kurse. Wer lieber zuhause und alleine üben möchte, findet dazu viele Bücher, CDs und Online-Anleitungen.

Wärme von innen und außen

Ein aromatisches Bad oder eine heiße Dusche sind der Inbegriff von Entspannung an kalten Tagen. Dank ätherischer Öle wie Sandelholz und Lavendel kann man ohne großen Aufwand ein luxuriöses Spa-Erlebnis kreieren. Um dabei die Haut zu verwöhnen, dem Badewasser Milch, Honig oder Olivenöl hinzufügen. Perfekt abgerundet wird das individuelle Verwöhn-Ritual indem du dich danach eincremst. Hier kommt auch Anti-Aging-Pflege für den Mann ins Spiel. Diese kann der krönende Abschluss des Pflegerituals sein.

Kräutertees wie Ingwer, Kamille oder Pfefferminze wärmen von innen. Kombinierst du sie mit gesunden Snacks wie Trockenfrüchten, Zitrusfrüchten, Bitterschokolade oder Nüssen, wird die Teezeit schnell zur wahren Zeremonie, in welcher Körper und Seele verwöhnt werden.