Queere Meditation

× Erweitern Foto: Roberta Sant Ann Boris Kralj

Foto: M. Rädel Regenbogen, Berlin 2021

Jeden ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr findet in den Räumen des Vea Studios in Kreuzberg eine ausschließlich an die LGBTIQ*-Community gerichtete Meditationsklasse statt.

„Die regelmäßige Meditation ist eine Art mentales Training, mit dem wir uns vom inneren Lärm und falschen Glaubenssätze lösen können. Wir entdecken unser wahres Wesen, bauen Ängste und Stress ab und finden zu mehr Selbstvertrauen und Mitgefühl“, so Boris Kralj via E-Mail an uns im Chat.

Schon seit sieben Jahren beschäftigt sich der Fotograf und zertifizierte Meditationsleiter Boris Kralj mit dem Thema Mediation, perfektioniert hat er sein Wissen und Können an einer Fitnessakademie. Und ja, Fitness und Meditation gehören zusammen: fitte Seele, fitter Körper.

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Studios oder über den Urban Sports Club, außer bequemer Kleidung ist nichts mitzubringen. Vea Studio, Naunynstr. 38, www.veastudio.de