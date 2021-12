Multifokale Linsen: Die Gleitsichtbrille in Kontaktlinsenform

Multifokale Kontaktlinsen sind Linsen, die unterschiedliche Sehbereiche für das Nah- und Fernsehen eingearbeitet haben. So können sie Alterssichtigkeit ausgleichen und eine Gleitsichtbrille ersetzen. Mehr dazu erzählt Dr. Lubos Frano.

Das Sehzentrum ist so in der Lage, Ferne und Nähe klar zu fokussieren, ähnlich wie beim Zoom einer Kamera.

Was sind multifokale Linsen und wie funktionieren sie?

Die Linsen haben verschiedene Stärken und sind vergleichbar mit einer Gleitsichtbrille und liegen wie normale weiche Linsen direkt auf der Hornhaut des Auges. Die bekanntesten Multifokal-Kontaktlinsen funktionieren nach dem Simultanprinzip: Die optische Zone ist so aufgebaut, dass die Verstärkung der Nahsicht sich im Zentrum der weichen Linse befindet und drumherum die Zone für die Fernsicht. Das Sehzentrum ist so in der Lage, Ferne und Nähe klar zu fokussieren, ähnlich wie beim Zoom einer Kamera.

Dr. Lubos Frano, Facharzt für Augenheilkunde und Entwickler der „Augenkraft CBD-Augencreme“

Für wen sind diese Linsen geeignet?

Am besten für die Generation 40+, die schon weiche oder harte Kontaktlinsen tragen und die jetzt eine Lesebrille bräuchten und dann denken, sie können deshalb nun keine Kontaktlinsen mehr tragen.

Aber gerade mit den multifokalen Kontaktlinsen können sie auf eine Lesebrille verzichten. Natürlich sind die Gleitsichtlinsen auch für Menschen geeignet, die noch keine Erfahrungen mit Linsen gemacht haben.

Wie lange dauert es, bis man sich an die multifokalen Linsen gewöhnt?

Das Anpassen von multifokalen Linsen ist aufwendiger und ich würde von einem Kauf online abraten. Wenn jemand bereits Kontaktlinsen trägt, dann gewöhnt man sich schnell daran. Bei Neu-Einsteigern, die gleich mit den Gleitsichtlinsen anfangen möchten, kann es länger dauern.

Das liegt daran, dass die Linsen unterschiedliche Korrekturzonen haben. Wir vermessen das Auge sehr genau: Welches Auge ist dominant, also ferndominant, und welches Auge ist für das Lesen geeignet.

Es kann auch passieren, dass sich die Linsen für einen Patienten nicht eignen. In dem Fall empfiehlt sich vielleicht die Kombination einer Lesebrille mit normalen Kontaktlinsen. Es gibt aber auch noch Monovisions-Kontaktlinsen oder Bifokal-Kontaktlinsen. Das alles können wir im Augenkraft-Institut herausfinden und dementsprechend anpassen.

Was ist der Unterschied zu torischen Linsen?

Torische Linsen sind weiche Linsen, die die Hornhautverkrümmung ausgleichen. Es gibt auch torische multifokale Linsen auf dem Markt.

Ist eine Voruntersuchung beim Augenarzt notwendig?

Unbedingt! Man sollte schon organisch die Augen untersuchen, den Augeninnendruck messen oder die Benetzung des Auges prüfen lassen. Das alles ist für den Tragekomfort und die optimale Sehschärfe wichtig.

Welche Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkasse?

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen anteilig die Kosten für die Anpassung und die Linsen für Patienten über +/- 6 Dioptrien.

