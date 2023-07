Beim weltweit bedeutendsten Treffen zur HIV-Forschung, dem International AIDS Society-Kongress (IAS2023), wurden dringende Appelle zur Intensivierung von Forschung und Wissenschaft laut. Prof. Christoph Spinner, renommierter Infektiologe und Leiter des Interdisziplinären HIV-Zentrums IZAR am Klinikum rechts der Isar der TU München, machte deutlich, dass HIV noch lange nicht besiegt ist und die Infektionszahlen nach wie vor besorgniserregend hoch sind.

„Es ist daher unverzichtbar, weiter intensiv in Forschung und Wissenschaft zu investieren, um die Prävention zu verbessern und neue, noch leichter zugängliche Therapien auf den Weg zu bringen - lang wirksame antiretrovirale Therapien (ART) sind nur ein Beispiel.“ so Prof. Spinner. „Nur so können wir HIV langfristig eindämmen und idealerweise eliminieren, insbesondere in den ärmsten, am stärksten marginalisierten und am schwersten erreichbaren Personen und Gemeinschaften.“