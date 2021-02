Frühlingsgefühle – Was geschieht mit Körper und Geist?

Warum sind wir im Frühling so viel besser drauf und haben mehr Lust auf Sex und Verlieben? Über Hormone im Einklang mit der Natur, frische Luft und das Wiedererwachen der Sinne.

Hormone im Einklang mit der Natur

Das Sexualhormon Testosteron hat beim Mann einen jahreszeitlichen Rhythmus. Im Gegensatz zu den anderen Jahreszeiten produziert der männliche Körper im Frühling und im Sommer tatsächlich mehr Testosteron.

Das Hormon ist aber nicht nur für mehr Aktivität in den Lenden wichtig, sondern auch für die Psyche. Ist der Testosteronspiegel erhöht, fühlt man sich einfach wohler.

Mehr Licht, mehr Spaß

Das Hormon Melatonin beeinflusst unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Sobald es dunkel wird, wird aus dem Glückshormon Serotonin das Schlafhormon Melatonin gebildet. Wenn es also im Frühjahr wieder heller wird, sind wir auch wacher und aktiver.

× Erweitern Um in die richtige Frühlingsstimmung zu kommen, empfiehlt die Redaktion diesen Tune von Melokind.

Die Sinne erwachen wieder

Wenn die ersten Blüten und Knospen treiben, ist es so als wache die Natur wieder auf. Nach einem grauen Winter erhalten wir wieder neue visuelle Reize, weil alles allmählich grün wird.

Aber auch Geräusche wie Vogelgezwitscher oder der Geruch von modrigem Laub und feuchter Erde, wenn die Sonne den Boden wieder erwärmt, sorgt dafür, dass wir plötzlich wieder stimuliert werden.

Man sieht mehr Haut

Die kalten Tage sind vorbei und langsam trauen sich die Menschen wieder, leichtere Kleidung zu tragen. Allein schon der Anblick von Haaren, die im Winter unter Kapuzen und Wollmützen verschwinden, ist schon eine kleine Aufregung. In Deutschland werden auch T-Shirts bei Temperaturen von 15 Grad Celsius getragen. Eine reine Augenweide, wenn man monatelang nur Winterjacken gesehen hat.

Frische Luft macht sexy

Muss man sich im Winter tatsächlich dazu motivieren, nach draußen zu gehen, so bringt der Frühling förmlich Lust, wieder aktiv zu werden. Frische Luft und Bewegung sorgen für einen besseren Stoffwechsel und kurbeln so die Durchblutung an.

Durch den Sauerstoff wird die Zellteilung in der Haut angeregt und lässt einen frisch und gesund aussehen. Das macht Laune, auch weil man sich selbst wieder attraktiver fühlt.

Erdbeeren, Spargel und Co.

Schluss mit Obst und Gemüse, das in dicken Plastikcontainern um die halbe Welt in deinen Discounter-Markt gereist ist. Spätestens ab April wird die regionale Auswahl wieder reichhaltiger: etwa mit Spargel, Radieschen, Spinat, Lauch und leckerem Feldsalat.

Dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten frühen Sorten von Kirschen, Himbeeren, Blaubeeren, Stachelbeeren und vielen anderen köstlichen Obstsorten erhältlich sind. Diese Lebensmittel sehen nicht nur geil aus, sie versorgen uns auch mit guten Nährstoffen, die uns rundum fit und munter machen. Mjam, mjam.