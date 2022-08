Das ideale Kondom – wie ein perfekter Gastgeber

× Erweitern – ANZEIGE –

Es bietet Raum für sichere Begegnung, ist immer in der Nähe, macht alles mit – und alles möglich. Thomas Hahn mit einer lustvollen Hommage an das Verhüterli.

Autor Thomas Hahn

Das ideale Kondom sollte diese Freiheit bieten und alles andere ohne Ver-Lust verhindern. Damit ist es sowohl Gastgeber als auch Bodyguard in dieser Begegnung. Es ist erstaunlich, dass wir in Bezug auf die intimste Begegnung zwischen Menschen – beim Sex also – ein so fahrlässiger und gleichgültiger Gastgeber sind, während wir in anderen Bereichen so sorgfältig und achtsam sind. Egal ob es um Leute, Orte, Kleidung, Cremes, Zahnpasta, Medien, Politik, Ernährung, Luft, Viren, Daten, Gerechtigkeit geht: wir sind informiert, wir sind bewusst, wir schätzen unser Wohlbefinden als ein hohes Gut ein und wünschen uns und anderen ein Leben in Frieden und Sicherheit. Aber wenn es um unseren Penis geht, genauer gesagt um dessen Größe, dann lassen wir ihn im Regen stehen.

Zweifel, Versagensängste, steht er oder nicht, ist er ausreichend groß, steif, schön, leistungsfähig, bringe ich ES? Vermeintlich alles hängt an ihm, wir verlangen ihm alles ab und kennen nicht mal seine Kondomgröße, die sich übrigens aus seiner Breite, nicht der Länge ableitet! Sex mit einem Zufallskondom ist immer noch die Regel – und das Schlimmste, was Mann seinem Sex und allen Beteiligten antun kann. Ok, noch schlimmer ist ohne. Aber solange Mann nicht mit will , weil er nicht weiß, wie´s passend mit wäre, ist der Rufschaden des Kondoms verständlich. Dabei braucht unser Penis so wenig: Geliebt werden, wie er ist – und passende Ständergarderobe – that´s it. Augenblicklich profitieren beide Partner vom hauchdünnen Latex! Sogar extra dünn ohne Sicherheitsverslust, eben weil das Kondom so gut passt. Dann geht es auch beim Überziehen nicht kaputt. Der häufigste Grund für eine Kondompanne ist die Montage! Funfact: Ein Kondom kann auch sehr angenehm mit dem Mund übergezogen werden, wenn´s die richtige Breite hat.

Es geht wirklich nur um ein paar Millimeter bei der Kondombreite. Mann, liebe deinen Schwanz wie deinen Nächsten. Das ist doch nichts Neues!

Wir Messdiener von MY.SIZE wissen: Es ist ein kleiner, maßgeblicher Schritt für den Mann, aber ein ganz großer Schritt für die Menschheit. Männer, die sich selbst lieben – das ist der Gamechanger! Dann öffnet sich wirklich eine neue Welt, ohne Pauken, Trompeten und Penisraketen. Im sich-selber-liebevoller-Gastgeber-Sein des Mannes liegt genauso die Annahme unserer Mitmenschen in ihrer Einzigartigkeit – und darin dann eine wirklich andere Welt. Nimm dich an und du wirst getragen. MY.SIZE PRO – as unique as you. FÜR SEX ALLER FARBEN. *Thomas Hahn

