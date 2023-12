Erektile Dysfunktion

Verschiedenen Studien zufolge leiden inzwischen etwa die Hälfte der Männer über 40 und rund ein Viertel der Männer unter 40 Jahren an erektiler Dysfunktion. Mit Eroxon bringt Cooper Consumer Health eine völlig neuartige Behandlungsmöglichkeit auf den deutschen Markt, die in klinischen Tests überzeugt, sicher in der Anwendung ist und in über drei von fünf Fällen innerhalb von nur zehn Minuten zu einer Erektion führt.

Die Wirkung des klaren Gels, von dem bereits ein Tropfen in Erbsengröße pro Anwendung genügt, wird auf die Spitze des Penis aufgetragen. Dort, entfaltet die Rezeptur durch Verdunstung zunächst einen stark kühlenden, danach einen allmählich erwärmenden Effekt. Dieser bewirkt eine Stimulation der Nervenenden der Eichel und führt so zu einer erhöhten Durchblutung und stärkeren Erektionen.

Der Effekt kann mithilfe einer äußerlichen Anwendung erzielt werden, die einfach, sehr gut verträglich und vor allem schnell in der Wirkung ist: In den klinischen Tests stellte sich bei über 60 Prozent der Anwender bereits nach durchschnittlich zehn Minuten eine Erektion ein. Statt eine Tablette zu schlucken und bis zu eine Stunde auf die Wirkung warten zu müssen, kann die Anwendung ins Vorspiel eingebaut werden. Als äußerlich anwendbares Gel verfügt es über ein sehr gutes Sicherheitsprofil und zeigt nur ein minimales Risiko für Wechselwirkungen mit Medikamenten oder Nahrungsmitteln. Aus diesem Grund wird das Präparat auch rezeptfrei erhältlich sein.

Eroxon ist ein echter Gamechanger in der Behandlung, denn sowohl die alternde Gesellschaft als auch die Folgen unseres Lebenswandels wie falsche Ernährung, Alkohol und Rauchen sind in vielen Fällen die Ursachen für die Erkrankung. Dazu kommen Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, bei denen orale Therapien zur Behandlung der erektilen Dysfunktion oft nicht in Frage kommen. „ED ist die häufigste sexuelle Funktionsstörung des Mannes“, betont Dr. Heike Melzer: „Während bei jungen Männern psychische Störungen überwiegen, nehmen organische Ursachen im Alter zu.“ Eroxon hat in klinischen Testes bei allen Krankheitsbildern Wirksamkeit bewiesen. www.eroxon.de