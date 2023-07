„Alla är vi nakna“ – nackte Skandinavier*innen

× Erweitern Foto: Andreas Paulsson Ayoub

Andreas Paulsson

Das Buch ist da! Vor etwa einem Jahr haben wir noch berichtet, dass Geld für das Buch „All We Are Naked“ von Andreas Paulsson benötigt wird.

Via Crowdfunding konnten Kunstinteressierte das Body-Positivity-Projekt unterstützen. Es hat geklappt. Diesen Sommer, am 21. August, erscheint nun Andreas Paulssons „All We Are Naked“ (erst mal) auf Schwedisch: „Alla är vi nakna“.

Der Fotograf versammelte hier nicht nur na Mainstream-Kriterien schöne Menschen, sondern auch besondere Menschen. Und sei es nur, dass sie sich ungewöhnlich anziehen. Aber wer will schon gewöhnlich sein? „In diesem Bildband begegnen wir bekleideten und unbekleideten Menschen in ihren Rollen. Was kann der Betrachter über sich selbst lernen, und was können wir von dem lernen, dem wir begegnen, wenn nichts zwischen uns steht. Nicht einmal Kleidung“, so der Künstler über sein Buch. www.andreaspaulsson.se

× Erweitern Foto: Andreas Paulsson „Im Laufe des Lebens ziehen wir nicht nur Kleider an, sondern auch Rollen. Wir lassen uns durch Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Klasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Alter, funktionelle Unterschiede, Beruf, Kultur, familiäre Beziehungen oder Fetische identifizieren, wir entsprechen Erwartungen.“

× Erweitern Foto: Andreas Paulsson Walle