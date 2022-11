Ab heute zu haben

× Erweitern Foto: Phil Dlab

Nach dem Erfolg von „Nothing to Hide – Young Men from Slovakia“ präsentiert der slowakische Fotograf Phil Dlab nun den nicht weniger kunstvollen (erotischen!) Nachfolger: „Nothing to Hide – Young Men from Slovakia 2“. Das Buch erscheint heute, am 1. November: Sommerliche Bilder zum Herbst, das tut der Seele gut.

Auf über 190 Seiten entführt dich der Künstler mit 170 Fotografien in den Spätsommer, in Turnhallen, Felder, Wälder und Saunen, überall dorthin, wo junge Männer ihre Kräfte messen, chillen oder toben. Natürlich meist nackt.

Das zweisprachige Buch, die Begleittexte sind auf Deutsch und Englisch, fokussiert dabei sechs athletische Männer, die in ansprechenden Situationen und Posen eingefangen wurden. Das war nicht immer leicht, wie der Fotograf verrät:

„Seit mehr als drei Jahren fotografiere ich Männerakte, zwei davon während der COVID-19-Pandemie. Ich hoffe wirklich, dass wir das Schlimmste überstanden haben und dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht noch weiter außer Kontrolle gerät, als bereits geschehen. Es war nicht gerade leicht, zuversichtlich und gesellig zu sein, besonders während der Lockdowns, als in der Slowakei nur die elementarsten Versorgungseinrichtungen und solche, die keinen zwischenmenschlichen Kontakt erforderten, geöffnet bleiben durften.“

Phil Dlabs Können und der Natürlichkeit der von ihm gefundenen und mit der Kamera begleiteten Modelle ist es zu verdanken, dass dieser klassisch-schwule Bildband seinen Platz in queeren Bibliotheken finden wird, er ist einfach zu gut, um übersehen zu werden.

www.bodytorium.com, www.salzgeber.de

