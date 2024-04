„Buy Buy – St. Pauli“ – ein Buch über die sündige Meile

× Erweitern Foto: krenkler.eu Buy Buy – St. Pauli

Expand Foto: krenkler.eu Wilde Jungs, Olivia Jones, Buy Buy – St. Pauli

Werden die Reeperbahn, die WunderBar, Hamburg und eben St. Pauli erwähnt, hat jede(r) sofort Bilder en masse im Kopf. Schwere Jungs, tätowiert und muskulös, freche Dragqueens und taffe Damen der Nacht ... Das Buch „Buy Buy – St. Pauli“ von CP Krenkler porträtiert sie alle.

Aber auch wichtige Hamburger*innen wie der Pastor Sieghard Wilm, der in der dem Kiez seinen Namen gebenden Kirche (St. Pauli Kirche) arbeitet und der katholische Priester von St. Joseph (Bild oben) verraten hier in persönlichen Essays etwas vom Leben und Zauber des berühmten Teils der Hansestadt. Das Ende Juli erscheinende Buch der Fotografin CP Krenkler sei zugleich „Liebeserklärung an den Stadtteil, aber auch ein Dokument der Wut über eine fehlgeleitete Stadtentwicklung“, wie vorab verraten wird. Etwa zehn Jahre schon dokumentiert die Hamburger Fotografin und Autorin CP „Paul“ Krenkler mithilfe ihrer Kamera die Menschen, die diesen Hamburger Kiez so berühmt machen, zusammen mit den Texten von Gastautor*innen und LGBTIQ*-Community-Promis wie unter anderen Amanda Cox (großes Bild ganz oben) ist „Buy Buy – St. Pauli“ ein ganz wunderbares Stück Zeitgeschichte! Und ein schönes Geschenk für alle, die Hamburg vermissen oder im Herzen haben.