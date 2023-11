Drei Kalender, unterschiedlichste Männer

Das Jahr geht zu Ende, das neue will geplant werden. Und erotisch begleitet! Hiermit legen wir dir drei der Kalender aus dem Hause Salzgeber ans Herz.

Und diese erotischen Begleiter sind in Zusammenarbeit mit drei großen Namen der Erwachsenenunterhaltung entstanden: Playgirl („MEN 2024“ ist harmlose Erotik, die mit Haar und Jugendlichkeit erfreut), Raging Stallion (coole Machos, „The Men of Raging Stallion“ präsentiert auch Erektionen) und Falcon (trainierte Kerls ... „The Men of Falcon Studios“ zeigt auch Penisse).