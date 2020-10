Ein Hörbuch von der Breakout

Ta-daaah! Seit der Jahrtausendwende mischt diese HIV-Aktivistin und Buchautorin als DJane und Stargast die Szene gehörig auf, jetzt erscheint ihr Hörbuch.

Ihr Buch „tragisch, aber geil 2.0“ erschien vor wenigen Monaten, ein äußerst lesenswerter, wahrer und packender, manchmal aufwühlender, autobiografischer Lesestoff. Das Hörbuch – über 6 Stunden lang – enttäuscht ebenfalls nicht.

„Ich hatte eine sehr aufregende Kindheit, habe die ersten Jahre meines Lebens als Transgender-Kind gelebt, dann kam die Pubertät mit all den Drogen und all der Gewalt und schließlich Berlin und meine Karriere hier mit all den Exzessen und dem ganzen Wahn.“