Schwul in der Türkei

Foto: www.elskamagazine.com Furkan Y

Foto: www.elskamagazine.com Sahin C

Das Magazin „Elska“ widmet sich in seiner neusten Ausgabe queeren und schwulen Männern in der Türkei, in Istanbul.

Das Projekt will für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community in einem Land, dessen Politik immer mehr Stellung gegen Queers bezieht, sorgen.

Persönliche Geschichten, die Lesenden die Realität nahebringen, wie es ist, dort zu leben, wo es politisch mehr als nur okay ist, gegen trans Menschen, queere Lebensformen, gegen die LGBTIQ*-Community zu hetzen (wir berichteten), obwohl dort zum Beispiel homosexueller Sex seit 1852 (!) nicht mehr unter Strafe steht. Aber es gibt eben auch kein Antidiskriminierungsgesetz oder Nichtdiskriminierungsgesetz. Ehrliche Bilder, die von Lebenslust und Mut erzählen. Zum Beispiel von Ekin K, der seinen Partner in der Türkei „heiratete“ und zur Ikone der dortigen Community wurde. www.elskamagazine.com