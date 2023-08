Willige Matrosen, derbe Arbeiter und sexy Polizisten

×

× Erweitern Bilder: Tom of Finland / www.peachykings.com

2024 CALENDAR_FINAL.indd

Nein, die Village People haben sich nicht (erneut) vervielfacht, hier geht es um den neuen und zudem offiziellen „Tom of Finland Kalender“ für 2024. Versprochen werden „butts, bulges, and cocks“, so das Team von Peachy Kings, das den hochwertigen Kalender im September veröffentlichen wird.

Seit den 1950er-Jahren fasziniert und erregt (womöglich) die schwule Kunst des Finnen Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) weltweit. Seine starken, selbstbewussten und freien Männer, die sich aneinander erfreuen, waren die Blaupause überhaupt für die Fetisch- und Lederszene der LGBTIQ*-Community ab den 1970ern.

Und sie inspirierten sicherlich auch die Producer Jacques Morali (schwul, 1947 – 1991) und Henri Belolo zu der anfangs erwähnten Disco-Truppe Village People und zu den Platten-Covern anderer ihrer erfolgreichen Projekte wie The Ritchie Family. Muskulöse Männer mit oder ohne Schnauzer, immer mit dicker Beule und in sexy Macho-Posen. Und natürlich in Berufen, die etwas für harte Kerle waren: bei der Polizei, bei der Marine ... Berufe und Berufsumfelder, die damals noch mehr wie heute für Unterdrückung queerer Lebensformen, Diskriminierung und Unrecht gegenüber der queeren Community standen. Wir dürfen nicht vergessen: Tom of Finlands erotische Bilder erschienen erstmals 1957 im US-Magazin „Physique Pictorial“, also 12 Jahre bevor es mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ in der in der New Yorker Christopher Street (daher kommt das Kürzel CSD, „Christopher Street Day“) erstmals erfolgreich wagten, sich gegen die Unterdrückung seitens der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft zu wehren.

Der 2024er-Kalender aus dem Hause Tom of Finland sei der erste, der die Werke des Künstlers vollständig in Farbe zeige, so Peachy Kings. 28 Seiten, 14 ganzseitige Bilder und Kalenderraster und das für 12 Monate! Pralle Kunst für deine Wohnung und zudem ein schönes Geschenk für deine (Wahl-)Familie, wenn sie offen ist für sehr, sehr schwule und explizite Bilder. Nur für Erwachsene! www.peachykings.com/shop/p/tom-of-finland-calendar-2024