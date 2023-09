Jubiläum: 60 Monate „Queerfilmfestival“

Wir gratulieren den Macher*innen des queeren Filmvergnügens, das nicht nur beständig unterhält, sondern auch die LGBTIQ*-Kreativszene unterstützt und sichtbar macht, die wiederum queeres Leben sichtbar macht!

Dieses Jahr steht das 5. Wiegenfest des wichtigen Kulturereignisses an – das wird natürlich cineastisch gefeiert. Und zwar „mit den besten queeren Filmen des Jahres“, so das Team des Happenings. Vom 7. bis zum 13. September zeigt das „Queerfilmfestival“ eine ganze Woche lang herausragende nicht-heteronormative Spiel- und Dokumentarfilme. Und das bundesweit in 13 Städten. Darauf freuen kann #mensch sich in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Fürstenwalde, Halle (Saale), Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart – und auch in Österreich, im schönen Wien.