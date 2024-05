STREAMING: Lil Nas X – die Dokumentation

× Erweitern Foto: Sony Music Der neue Dokumentarfilm sei „ein intimes Porträt eines Künstlers, der sich mit seiner Identität, seiner Familie, mit Erwartungen und Anerkennung auseinandersetzt und seinen Platz im Vermächtnis der schwarzen, queeren Künstler reflektiert.“

Der Film „LIL NAS X: LONG LIVE MONTERO“ begleitete den queeren Musiker Lil Nas X über 60 Tage hinweg mit der Kamera auf seiner allerersten Tournee durch Nordamerika, die im Rahmen seines Debütalbums „Long Live Montero“ stattfand.

Er ist ein Role Model für Queers weltweit – und zugleich auch eine Inspiration für Hip-Hop-Fans, denn die müssen (oft) noch lernen, von alten Stereotypen loszukommen. Der am 9. April 1999 geborene Musiker ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, schwul und vor allem ein toller Künstler. Mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley Cyrus, hatte Lil Nas X 2018 bei uns mit „Old Town Road" einen ersten Erfolg. In den USA wurde es zur Single, die am längsten an der Hitliste stand. Viele Hits, etwa „Industry Baby“ und „Montero (Call Me by Your Name)“, folgten. Der neue Dokumentarfilm „LIL NAS X: LONG LIVE MONTERO“ ist seit dem 20. Mai digital verfügbar und zeige den Grammy-Preisträger, den LGBTIQ*-Rapper, queeren Sänger und mutigen Songwriter von seiner bisher persönlichsten Seite. Den Film kannst du bei unter anderem amazon​, Google, iTunes​, Telekom​ und Videociety streamen.