SCHWUL: „Matthias & Maxime“ im Kino

Foto: Pro-Fun Media MATTHIAS & MAXIME

Im November startet bundesweit ein schwuler Kinofilm.

Eine Beziehung zwischen Freundschaft und Liebe; zwei sensible Protagonisten auf der Suche nach sich selbst und der eigenen Sexualität; dominante Mutter- und abwesende Vaterfiguren; ein junger Regisseur, der vor der Kamera genauso einfühlsam eine semi-autobiografische Geschichte erzählt, wie hinter ihr – all diese Merkmale eines echten Xavier-Dolan-Melodramas finden auch in seinem neusten Meisterwerk MATTHIAS & MAXIME ihren Platz.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte begleitet zwei junge Männer – Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) und Maxime (Xavier Dolan) – auf ihrem hochemotionalen Weg zur Erkenntnis, dass sie vielleicht doch etwas mehr als beste Freunde sein könnten.

Foto: Pro-Fun Media MATTHIAS & MAXIME

Matthias und Maxime sind schon seit ihrer Kindheit beste Freunde und können sich gar nicht vorstellen, plötzlich getrennte Wege zu gehen. Doch das Erwachsenwerden bedeutet Veränderung und so zieht es Maxime für längere Zeit nach Australien. In den Tagen vor seiner Abreise führt es die beiden im Kreis ihrer Freunde von einer Party zu nächsten. Als eine ihrer Freundinnen, eine Filmstudentin, für ihren neuesten Kurzfilm noch zwei Schauspieler sucht, werden Matthias und Maxime kurzerhand und nicht ganz gegen ihren Willen engagiert. Der Knackpunkt des Ganzen? Die Beiden müssen sich vor der Kamera küssen und dies bringt plötzlich alles ins Wanken.

Die Deutsche Kinopremiere ist in Berlin-Mitte, am 2.11.20 im Kino International.