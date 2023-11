„Boom Boom Bruno“ – Ben Becker in queerer Serie

Anfang Dezember startet eine brandneue Serie auf Warner TV Serie. Eine Polizeiserie mit queerer Hauptrolle, Mark (Vincent zur Linden) und einem wie immer großartigen Ben Becker als Polizisten Bruno, der sich gerne in Stripklubs amüsiert und einen (noch) ungeouteten Kollegen hat: bereits erwähnten Mark.

Bruno ist ein Mann, wie #mensch ihn kennt und nicht so mag: Er pocht auf eine binäre Welt, kann mit Genderdebatten wenig anfangen, liebt den Alkohol und kann an heterosexueller Prostitution so gar nichts Schlechtes finden. Ohnehin benimmt er sich gerne so, wie er es in alten Western wohl einst gesehen hat.