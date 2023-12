TV-Star Kerkeling: „...in all seiner Gruseligkeit und mit all seinem Charme“

×

× Erweitern Foto: RTL Club las Piranjas „Club las Piranjas“ wird am 20. und 21. Dezember um 20:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt

Foto: RTL / Ravi Gajjar, SpotOn „Insgesamt haben die Dreharbeiten auf Mauritius drei Monate gedauert – klingt nach Urlaub, war es aber nicht – ähnlich wie im Club Las Piranjas. Wir hatten das Hotel während der Drehphase nicht exklusiv für uns, was dazu führte, dass der normale Touristenbetrieb weiterlief und so für die ein oder andere Kollision sorgte. Da wir in einem Honeymoon-Hotel arbeiteten, in dem alle 40 Minuten eine Trauung stattfand, wurden die Dreharbeiten im 40-Minuten-Takt unterbrochen – klingt witzig, war es aber nicht, sondern ziemlich herausfordernd für unser Team“, verriet uns Hape Kerkeling

Die Mini-Serie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling und Angelika Milster kommt endlich ins Free TV und sorgt am 20. und 21. Dezember, jeweils zwei Folgen, für sonnige Unterhaltung bei RTL. Es werden jeweils zwei Folgen gezeigt.

„Es gibt eine hartnäckige Fangemeinde, die den Film von vorne bis hinten mitsprechen aber auch mitsingen kann. Es gab immer wieder Menschen, die mich fragten, wieso Club Las Piranjas nicht weitergeht. Nachdem ich diese Fans nun schon 28 Jahre lang habe hängenlassen, war nun endlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt oder nie, den Club Las Piranjas neu auf die Bildschirme zurückzubringen – in all seiner Gruseligkeit und mit all seinem Charme“, so der queere Schauspieler schriftlich über die kommende Serie, die von Regisseur Sven Unterwaldt inszeniert wurde.

„Viele haben es vermutet, manche haben es gedacht, aus Edwin Öttel ist im Laufe der Jahre nicht wirklich etwas geworden. Heute ist er Manager der Schlagersängerin Lilly de Jung. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist sie keine bekannte Schlagersängerin. Es läuft also nicht so rund bei Edwin. Die Wohnung wird ihm gekündigt und von seinem Schlagerbus, mit dem er durch die Gegend fährt, müsste der Unterboden dringend mal erneuert werden. Keine guten Grundvoraussetzungen für eine rosige Zukunft. Dr. Renate Wenger geht langsam in den Sonnenuntergang ihres Lebens, muss ihr Erbe ordnen und hat seinerzeit, nachdem der Club Las Piranjas in Ägypten geschlossen wurde, einen neuen Club auf Mauritius aufgebaut. Vor ihrem Tod will sie mit allen Mitteln verhindern, dass ihr heiß geliebter Sohn Björn, der den Club auf Mauritius inzwischen leitet – obwohl er kein gutes Händchen für Urlauber hat, – seine Freundin Lani, eine vietnamesisch-stämmige, sehr sympathische junge Frau, heiratet. Also lädt Renate Edwin zu sich ein, um ihm vorzuschlagen, dass er die Hälfte des Clubs erbt, wenn er die Hochzeit seines Sohnes verhindert. Edwin bleibt in seiner miesen finanziellen Lage nichts anderes übrig, als dieses verlockende Angebot anzunehmen. Also reist er nach Renates Tod nach Mauritius – und das Verhängnis nimmt seinen Lauf.“ Wir freuen uns drauf!

Schon im Juli 2022 war die vierteilige RTL+ Mini-Serie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling als Edwin Öttel abgedreht (wir berichteten). Wieder mit dabei sind Angelika Milster als Biggi Jakobs und Judy Winter als Hoteldirektorin. Es wurden aber auch bereits neue Figuren für die vierteilige Mini-Serie von RTL+ verraten, etwa Ben Münchow als Edwins Sohn Björn und Trang Le Hong als Björns Verlobte Lani. In weiteren Rollen spielen Comedy-Stern Cordula Stratmann die „patente Ruhrpott-Wirtin“ Änne Burger, Kino-Star Benno Fürmann einen Nachlassverwalter namens Dr. Assmann, Comedian Rick Kavanian ein bayrisches Familienoberhaupt namens Tony Brandl sowie TV-Star Andrea Sawatzki eine Schlagersängerin mit dem wohlklingenden Namen Lilly de Jung. Mehr Features dieser Art findest du auf @blu_germany.