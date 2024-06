„Becoming Karl Lagerfeld“: Daniel Brühl

×

Foto: Disney+ Leidenschaft: Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) und Jacques de Bascher (Théodore Chouinard-Pellerin)

Ab Juni wird die private Seite von Karl Lagerfeld Thema einer aufwendigen Dramaserie, die sowohl Mode-Fans wie auch Cineasten begeistern wird. „Becoming Karl Lagerfeld“ schickt sich an, in sechs Episoden ab dem 7. Juni 2024 international exklusiv auf Disney+ und in USA auf Hulu zu begeistern. Und zu entführen.

Zu entführen in die wilden 1970er, in die Zeit vor AIDS, in die große Zeit des Jetsets und der Pariser Discos. Und Daniel Brühl spielt einen unserer legendärsten Modedesigner.

Die Serie über den 2019 verstorbenen CHANEL-Designer, die auf dem Bestseller-Roman „Kaiser Karl“ von Raphaëlle Bacqué basiert, zeige die „Entwicklung Lagerfelds zu einer komplexen und ikonischen Persönlichkeit der Pariser Couture, der bereits von dem Ehrgeiz gepackt ist, Kaiser der Mode zu werden“.

„Becoming Karl Lagerfeld“ sei eine Mischung aus „Romantik, Ehrgeiz und dem unermüdlichen Streben nach Anerkennung“, wie vorab verraten wird.

Die Handlung beginnt 1972, als der noch wenig bekannte Lagerfeld, schon Ende 30, den wesentlich jüngeren französischen Dandy Jacques de Bascher kennenlernt und sich in ihn verliebt. Doch der umschwärmte Jacques lässt sich auch auf Yves Saint Laurent ein, mit dem Lagerfeld ohnehin in Sachen Mode konkurriert ... Daniel Brühl („Good Bye, Lenin!“, „Nebenan“, „Rush – Alles für den Sieg“, ...) ist begeistert, wie er etwa bei den Kolleg*innen vom Stern zitiert wird: „Die ikonische Figur Karl Lagerfeld spielen zu dürfen, ist ein Geschenk und eine fantastische Herausforderung. Dass Disney+ mich als deutschen Schauspieler auf diese Reise schickt, erfüllt mich mit großer Freude und Stolz.“ Wir sind gespannt, auch weil die grandiose Sunnyi Melles als Marlene Dietrich zu sehen sein wird; Andy Warhol soll von Paul Spera („On the Line“, „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“, „Marie-Antoinette“) dargestellt werden. DisneyPlus.com

