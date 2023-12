„Escort Boys“ – auch Amanda Lear ist dabei

Bekannt wurde die Trans*- und LGBTIQ*-Ikone Amanda Lear als Model und als Muse des Malers Salvador Dalí, berühmt wurde sie dann als Sängerin mit Hits wie „Follow Me“, „Queen of China-Town“, „The Sphinx“, „Paris by Night“ und „Fashion Pack (Studio 54)“.

Serien zu streamen ist das große Ding an kalten Tagen. Und wenn eine Serie sich so sexy, unterhaltsam, hochwertig und ungewöhnlich präsentiert, dann müssen wie sie dir unbedingt ans Herz legen.

Es geht um Sexarbeit aus finanzieller Not. Das eigentlich ernste Thema wird aber nicht düster und schwer, sondern leicht und amüsant umgesetzt. Erzählt wird in „Escort Boys“ von vier jungen Männern aus der pittoresken französischen Provinz, der vor allem für ihre weißen Pferde bekannten Camargue, die keine andere Chance zu haben scheinen, als ihre Körper zu verkaufen, um an Geld zu kommen.