Frau sucht Frau in Thailand

× Erweitern Foto: RTL / Markus Hertrich Princess Charming / 04 Lea will mit „gutem Parfüm und intensiven Gesprächen“ die Frauenherzen für sich gewinnen

Expand Foto: RTL / Markus Hertrich Princess Charming / 04 „Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein. Diese Klarheit hilft mir, authentisch zu bleiben und sicherzustellen, dass zukünftige Beziehungen wirklich liebevoll, erfüllend und sinnvoll sind.“

Schon bald startet die vierte Staffel „Princess Charming“, ab dem 3. Juli gibt es zehn neue Folgen auf RTL+. Die 2024er-„Charme-Prinzessin“ ist Lea Hoppenworth aus Berlin.

Vorab verrät die via E-Mail: „Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen. Ich suche eine Person, mit der ich wachsen kann“, so die 30 Jahre alte Tätowierte, die in Thailand jede Menge Frauen treffen wird. Bei Gruppen- und Einzeldates kann Lea insgesamt 20 Singles kennenlernen! Ihr perfektes Date sei „eine Mischung aus Abenteuer und Alltagsromantik“, fährt Lea fort. Und dann noch zu verraten, was ihr wichtig ist, nämlich: „Dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung. Und ganz wichtig natürlich: emotionale Erreichbarkeit! Optisch neige ich zum femininen Typ. Ich mag dunkle Haare kombiniert mit hellen Augen. Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung.“ Gut zu wissen: Ihre Liebessuche auf Ko Samui wird ab dem 10.7. immer mittwochs bei VOX Up im „normalen“ Fernsehen zu sehen sein.

Besuch uns auf Instagram: