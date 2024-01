Video des Tages: Lil Nas X recht privat

× Erweitern Foto: Sony Music

Foto: Angela Weiss / AFP Lil Nas X posiert im Presseraum während der MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newark, New Jersey, am 12. September 2023.

Am Samstag erscheint eine sehr intime HBO-Dokumentation namens „Long Live Montero“ über den queeren Musiker und LGBTIQ*-Aktivisten Lil Nas X, der gekonnt provoziert und die Welt so mithilfe der Kunst Schritt für Schritt verändert.

Er ist ein Role Model für Queers weltweit – und zugleich auch eine Inspiration für Hip-Hop-Fans, denn die müssen (oft) noch lernen, von alten Stereotypen loszukommen. Der am 9. April 1999 geborene Musiker ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, schwul und vor allem ein toller Künstler. Mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley Cyrus, hatte Lil Nas X 2018 bei uns mit „Old Town Road" einen ersten Erfolg. In den USA wurde es zur Single, die am längsten an der Hitliste stand. Viele Hits folgten.

Jetzt kommt also die Dokumentation ... Und neue Musik gibt es auch, das Lied „Where Do We Go Now?“, das am Ende des Films zu hören sein wird. Wir haben hier den Trailer der Dokumentation für dich.