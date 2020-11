Mark Wartenberg startet durch

Und posiert nicht ohne Grund so freizügig. Der Wahlberliner mit französischen Wurzeln schlägt die Werbetrommel für eine am Freitag startende Crowdfunding-Kampagne für einen queeren Film von Max Thillaye.

Über das anstehende Projekt namens „Ubiquitous“ verrät Mark Wartenberg uns:

„Die Geschichte dreht sich um eine Figur namens Camille, die in einer postkapitalistischen Gesellschaft lebt. Er gehört zu einer Gruppe von Außenseitern, die ihr Leben damit verbringen, sich als andere Menschen auszugeben – sie beobachten sie, brechen in deren Zuhause ein und leben mehrere Stunden wie sie“, so der trainierte Schauspieler.