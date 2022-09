Milli Vanilli: Matthias Schweighöfer als Farian

× Erweitern Foto: LEONINE Studios

Die groovige Musik aus Deutschland räumte Ende der 1980er weltweit ab, Nummer-eins-Hits wie „Baby Don’t Forget My Number“ und „Girl I’m Gonna Miss You“ oder auch Top-10-Erfolge wie „Keep on Running“ sorgten in den USA für einen regelrechten Hype, der in einem Skandal endete.

Denn die bei Milli Vanilli zu sehenden Sänger waren nicht die, die die Lieder gesungen hatten. Die Musik sei schon fertig gewesen, so Boney-M.-Legende Producer und Musiker Frank Farian damals, „er habe dann nach den passenden Gesichtern gesucht“. Ein Skandal, der damals riesig war, aber wenig änderte. Noch immer ist es in der Popmusik so, dass nicht immer der Mensch singt, der zu sehen ist – man denke nur an Projekte wie Fun Factory und Corona.

2023 kommt jetzt wohl der Film zum Skandal von 1990 in die Kinos, gedreht wird noch bis Dezember 2022. Milli Vanilli als Biopic „GIRL YOU KNOW IT’S TRUE" – Matthias Schweighöfer spielt Musikproduzent Frank Farian, Tijan Njie ist als Robert Pilatus und Elan Ben Ali als Fabrice Morvan zu sehen. Der Film beleuchte „die wahre Geschichte des märchenhaften Aufstiegs der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan“. Wir freuen uns drauf!

Über Frank Farian: Frank Farian, der Mann hinter Boney M., der Mann der Welthits. Der am 18. Juli 1941 geborene Sänger und Produzent war auch der Macher von unter anderem Milli Vanilli, Eruption, La Bouche oder No Mercy. Ohne ihn müssten wir auf Hits wie „Be My Lover“, „Sweet Dreams“, „I Can't Stand the Rain“, „One Way Ticket“, „Daddy Cool“, „Where Do You Go“ und „Rivers of Babylon“ verzichten.