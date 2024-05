Wieder im Kino: „Der bewegte Mann“

× Erweitern Foto: VVG Köln Ralf König Der Film nach seinem Comic war der Durchbruch im Mainstream für Ralf König

„Der bewegte Mann“, der kurzweilige Film über Waltraud, sexuelle (Un)treue, unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und sexueller Identität kommt dank der monatlichen Kinoreihe „Best of Cinema“ wieder an den Start. Ja, DIE deutsche Kultkomödie von Sönke Wortmann kommt nun zurück ins Kino, am 4. Juni ist es so weit.

Der Streifen nach den Comics von Ralf König begeisterte das Publikum ab 1994 und garantiert auch 2024 hervorragende Unterhaltung.

Ein Klassiker des deutschen Kinos der 1990er! Und Til Schweiger als Axel ist da auch echt okay drin ... Vor allem überzeugen aber Joachim Król als Norbert und Katja Riemann als Doro. Und natürlich Armin Rohde als schwuler (Leder-)Metzger und Rufus Beck als Walter aka Waltraud. www.bestofcinema.de